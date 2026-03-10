MINVU Y MUNICIPIO ANUNCIAN AVANCE EN LA PROMULGACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUERTO WILLIAMS

Transcurridos 11 años del inicio de la formulación del estudio Actualización Plan Regulador Comunal (PRC) de Puerto Williams, en Cabo de Hornos y la conformidad por parte del Consejo Regional en mayo de 2025, este 19 de enero la Contraloría General de la República tomó razón y dio curso a su promulgación. La entrada en vigencia de dicho plan se hará efectiva una vez que el Gobierno Regional publique la aprobación en el Diario Oficial.

“Esta es una excelente noticia para los habitantes de Puerto Williams, ya que después de más de una década de espera por sucesivas revisiones, podemos anunciar la promulgación del Plan Regulador Comunal que garantizará el crecimiento urbano ordenado y sostenible en la ciudad más austral del mundo” afirmó el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia.

La autoridad agregó “Este Gobierno, en tan solo cuatro años, ha llegado con avances concretos hasta la comunidad de Puerto Williams, desplegando toda la oferta programática del MINVU mediante el Plan de Emergencia Habitacional y el Plan Ciudades Justas, logrando así la construcción de dos conjuntos habitacionales que suman 68 viviendas, la construcción de pavimentos participativos, la implementación del Programa Para Pequeñas Localidades en Villa Ukika y el diseño del Parque de igual nombre. Por tanto la actualización de su Plan Regulador Comunal viene a garantizar la consolidación de este crecimiento”.

Es preciso señalar que desde su fundación en diciembre de 1953, Cabo de Hornos contó con un primer Plan Regulador Comunal publicado en 1988 y modificado parcialmente el 2002, por lo que el instrumento actual tiene una data de 38 años.

Por su parte el Gobernador Regional, Jorge Flies Añón, señaló “Este Gobierno Regional ha estado muy atento al desarrollo de nuestra comuna más austral no solamente de Chile, sino del mundo. Y en esa lógica de inversión pública, ya sea en salud, en justicia, en puertos, en aeropuertos, en lo que significa la regularización de sistemas sanitarios, el aumento de casas, era fundamental tener un plan regulador que permitiera el crecimiento que está teniendo Williams en este momento”.

Planificación territorial

La Ordenanza Local contenida en el Plan Regulador Comunal establece las normas urbanísticas referentes al límite urbano, zonificación, uso del suelo, superficie de subdivisión predial mínima, edificación, urbanización, restricciones y vialidad, que regirán dentro del área territorial del mismo.

“Después de un arduo trabajo, podemos dar a conocer esta excelente noticia para los vecinos y vecinas de nuestra comuna, y para el futuro desarrollo de Cabo de Hornos, ya que se trata de una herramienta que va a planificar el territorio fundamentalmente para seguir potenciándolo en su desarrollo urbano. Y este Plan Regulador Comunal nos permitirá ampliar la superficie residencial, proteger nuestro patrimonio y al mismo tiempo contar con nueva infraestructura. Agradezco el apoyo de la Seremi de Vivienda y Urbanismo por todo el apoyo durante estos largos años.”

El nuevo Plan Regulador incrementa en un 76,27% la superficie urbana, pasando de 122,49 hectáreas a 516,24 hectáreas. Sin embargo, cabe precisar que poco más de la mitad del suelo está destinado a áreas verdes e infraestructura, resguardando el desarrollo urbano armónico y sostenible, en un territorio prístino declarado Reserva de la Biósfera.

El estudio denominado “Actualización Plan Regulador Puerto Williams, Comuna de Cabo de Hornos”, fue desarrollado por la consultora Urbe entre los años 2015 y 2018, contando con el Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Seremi Minvu Magallanes como Unidad Técnica y la Municipalidad de Cabo de Hornos como contraparte. La Contraloría General de la República tomó razón del instrumento, en su quinto ingreso de revisión, por cuanto fue un trámite complejo, que finalmente logró su aprobación, en beneficio de la comunidad.

Avances legislativos

A inicios de diciembre del año pasado, el Ministro Carlos Montes Cisternas presentó al Congreso el proyecto de Ley que reduce a 3 años el plazo para tramitar Planes Reguladores Comunales. Con esto el Minvu propone mejorar procedimientos y aumentar el uso de los instrumentos de gestión urbana para acelerar la intervención del Estado en el territorio.

En este sentido, la autoridad nacional señaló que la aprobación de esta Ley será crucial para enfrentar el déficit habitacional y la construcción de mejores barrios y ciudades, medida que vendría a robustecer la agilización de los permisos de construcción alcanzada en el periodo.

La medida cobra especial importancia al haberse aprobado de forma unánime la Ley que extiende el Plan de Emergencia Habitacional hasta el 31 de diciembre de 2029.