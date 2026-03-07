Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de marzo de 2026

RÍO VERDE INAUGURA MEJORAS EN POSTA RURAL "GERMÁN SALDIVIA" TRAS INVERSIÓN DE 34 MILLONES DE PESOS

Las obras permitieron renovar parte de la infraestructura del recinto de salud y reanudar las rondas médicas, fortaleciendo la atención primaria.

posta río verde

En una ceremonia que reunió a autoridades locales y vecinos de la comuna, la alcaldesa de Río Verde encabezó la inauguración de las obras de reparación y mantención de la Posta Rural “Germán Saldivia”. El proyecto fue financiado a través del Programa de Mejoramiento de Infraestructura del Servicio de Salud Magallanes y contempló una inversión total de 34 millones de pesos.

Los trabajos incluyeron el recambio integral de los pisos del establecimiento, la habilitación de una nueva bodega de aseo conforme a normativas técnicas y labores de pintura interior. Además, la autoridad comunal anunció que próximamente se realizará una mantención general de la pintura exterior, con el objetivo de completar la renovación estética y funcional del recinto.

Durante la actividad, la alcaldesa destacó que las mejoras en infraestructura forman parte de un plan más amplio para fortalecer la atención de salud en la comuna. En ese sentido, adelantó que se trabaja en la incorporación de nuevos equipamientos tecnológicos y en mejorar la conectividad del establecimiento, con el fin de acercar servicios a los habitantes del sector continental y de Isla Riesco.

Uno de los anuncios más valorados por la comunidad fue la reanudación de las rondas médicas con profesionales de la salud, servicio que estuvo suspendido por cerca de dos meses mientras se ejecutaban las obras. Con las mejoras finalizadas, la atención vuelve a realizarse en espacios renovados y adecuados para los usuarios.

La Posta Rural Germán Saldivia cumple un rol clave en la red de atención primaria de la comuna, entregando cobertura a sectores con importantes desafíos de conectividad. Desde Río Verde, estas mejoras buscan reforzar el acceso a la salud para quienes viven en zonas apartadas de la Región de Magallanes.


hollenbergrioperez

ALCALDESA DE RÍO VERDE DESTACA AVANCE DE SENDA DE PENETRACIÓN Y PROYECTA NUEVA ERA DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

Leer Más

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
posta río verde

RÍO VERDE INAUGURA MEJORAS EN POSTA RURAL "GERMÁN SALDIVIA" TRAS INVERSIÓN DE 34 MILLONES DE PESOS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CABO SANTANA MUJER DESTACADA POR EL MUNICIPIO 2

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS DISTINGUE A CABO 2° DE LA IVª BRIGADA AÉREA POR SU HISTORIA DE SUPERACIÓN Y SERVICIO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
puntos-magallanes-2

PRESIDENTE BORIC Y MINISTRA ARREDONDO VISITAN PUNTO DE CULTURA COMUNITARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES