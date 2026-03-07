RÍO VERDE INAUGURA MEJORAS EN POSTA RURAL "GERMÁN SALDIVIA" TRAS INVERSIÓN DE 34 MILLONES DE PESOS

En una ceremonia que reunió a autoridades locales y vecinos de la comuna, la alcaldesa de Río Verde encabezó la inauguración de las obras de reparación y mantención de la Posta Rural “Germán Saldivia”. El proyecto fue financiado a través del Programa de Mejoramiento de Infraestructura del Servicio de Salud Magallanes y contempló una inversión total de 34 millones de pesos.

Los trabajos incluyeron el recambio integral de los pisos del establecimiento, la habilitación de una nueva bodega de aseo conforme a normativas técnicas y labores de pintura interior. Además, la autoridad comunal anunció que próximamente se realizará una mantención general de la pintura exterior, con el objetivo de completar la renovación estética y funcional del recinto.

Durante la actividad, la alcaldesa destacó que las mejoras en infraestructura forman parte de un plan más amplio para fortalecer la atención de salud en la comuna. En ese sentido, adelantó que se trabaja en la incorporación de nuevos equipamientos tecnológicos y en mejorar la conectividad del establecimiento, con el fin de acercar servicios a los habitantes del sector continental y de Isla Riesco.

Uno de los anuncios más valorados por la comunidad fue la reanudación de las rondas médicas con profesionales de la salud, servicio que estuvo suspendido por cerca de dos meses mientras se ejecutaban las obras. Con las mejoras finalizadas, la atención vuelve a realizarse en espacios renovados y adecuados para los usuarios.

La Posta Rural Germán Saldivia cumple un rol clave en la red de atención primaria de la comuna, entregando cobertura a sectores con importantes desafíos de conectividad. Desde Río Verde, estas mejoras buscan reforzar el acceso a la salud para quienes viven en zonas apartadas de la Región de Magallanes.

