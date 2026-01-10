REGISTRAN A MADRE Y CACHORRO DE GATO DE GEOFFROY EN ESTANCIA DE RÍO VERDE

Una escena excepcional fue captada en la Estancia Olga Teresa, en la comuna de Río Verde, donde una madre y su cachorro de Gato de Geoffroy (Leopardus geoffroyi) fueron vistos y fotografiados descansando sobre un ñirre (Nothofagus antarctica). El registro corresponde a la tarde del jueves 8 de enero y permitió documentar un comportamiento poco frecuente de este escurridizo felino en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Las imágenes fueron obtenidas por el fotógrafo Cristián Concha Paeile, quien explicó que, si bien actualmente participa en un proyecto de monitoreo y estudio del gato de Geoffroy junto a la Universidad de Magallanes, a cargo del biólogo e investigador Alejandro Kush, este registro en particular fue fortuito. “Tenemos registros a través de cámaras trampa, pero esta serie de fotografías se dio de manera inesperada”, señaló.

Según relató el fotógrafo, el avistamiento inicial fue realizado por Ignacio Serena, guía de fauna y naturaleza, quien ese día lideraba una excursión de observación de cóndores andinos en el sector del Cerro Palomares. Tras recibir el aviso, Concha Paeile viajó desde Punta Arenas hasta la estancia para intentar observar y registrar a la familia de felinos. “Ignacio nos informó y luego de eso viajé para poder observar y fotografiar a esta madre con su cachorro”, explicó.

Respecto a la experiencia, el fotógrafo describió el momento como profundamente emocionante. “Fue una emoción inmensa. Saber lo difícil que es avistar a esta especie y tener esta oportunidad fue simplemente alucinante”, comentó. Añadió que permaneció cerca de tres horas observando y fotografiando a los animales, los que se mantuvieron tranquilos, descansando y durmiendo gran parte del tiempo.

Concha Paeile confirmó además que esta fue su primera experiencia directa con el gato de Geoffroy. “Es un privilegio enorme poder verlo en vivo. Por algo le llaman ‘el fantasma de la Patagonia’, por la gran dificultad que tiene poder observarlo”, relató. Si bien ha tenido otras experiencias con fauna silvestre, como el avistamiento de pumas en la Estancia Laguna Amarga, destacó que este encuentro fue particularmente significativo para su trabajo como fotógrafo de naturaleza.

En Chile, el gato de Geoffroy está clasificado como una especie casi amenazada, debido principalmente a la pérdida de hábitat y a la caza. El registro de una hembra con su cría en la comuna de Río Verde refuerza la relevancia de las estepas y áreas rurales de Magallanes como espacios clave para la conservación de esta y otras especies poco visibles, pero fundamentales para el equilibrio ecológico del territorio austral.

