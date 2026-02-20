UNIÓN COMUNAL EXPONE CRÍTICA SITUACIÓN DEL ÁREA DENTAL EN EL CESFAM DR. MATEO BENCUR

​Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, integrantes de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo manifestaron su preocupación por la situación del área dental del CESFAM Dr. Mateo Bencur.

Tatiana Leuquén, vocera de la unión comunal, señaló que se realizaron reacomodaciones de personal y explicó que algunos funcionarios con experiencia y capacitaciones en el ámbito dental fueron reasignados a otras funciones dentro del establecimiento.

Por último, advirtieron que este tipo de decisiones impacta en la continuidad de la atención y en la estabilidad de los equipos, por lo que llamaron a resguardar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales en la atención primaria.





