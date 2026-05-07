7 de mayo de 2026
FENPRUSS MAGALLANES RECHAZA RECORTE EN SALUD
Los recortes contenidos en la Circular N°2, con fecha 22 de abril, tendrán efectos concretos: debilitan la oportunidad y el acceso a la atención en salud, afectando tanto al Hospital Clínico de Magallanes como a comunidades más aisladas y vulnerables como Puerto Williams y Puerto Natales.
Este miércoles 6 de mayo ante el director del hospital, Fenpruss Magallanes, acompañada por el presidente nacional Fenpruss Rodrigo Rocha y la dirigenta nacional y coordinadora zonal, Pamela Araneda, expresó su firme rechazo a la Circular N°2 del Servicio de Salud Magallanes, la cual instruye un recorte presupuestario del 3% para toda la red asistencial de la región.
Esta medida genera profunda preocupación, especialmente considerando que la ministra de Salud informó días antes, ante la Comisión de Salud del Senado, que el ajuste sería de un 2,5%. Esta descoordinación entre lo anunciado a nivel central y lo instruido en la región evidencia una señal contradictoria en un tema tan sensible como el financiamiento de la salud pública.
Los recortes contenidos en la Circular N°2, con fecha 22 de abril, tendrán efectos concretos: debilitan la oportunidad y el acceso a la atención en salud, afectando tanto al Hospital Clínico de Magallanes como a comunidades más aisladas y vulnerables como Puerto Williams y Puerto Natales.
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