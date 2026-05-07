FENPRUSS MAGALLANES RECHAZA RECORTE EN SALUD

Este miércoles 6 de mayo ante el director del hospital, Fenpruss Magallanes, acompañada por el presidente nacional Fenpruss Rodrigo Rocha y la dirigenta nacional y coordinadora zonal, Pamela Araneda, expresó su firme rechazo a la Circular N°2 del Servicio de Salud Magallanes, la cual instruye un recorte presupuestario del 3% para toda la red asistencial de la región.

​



Esta medida genera profunda preocupación, especialmente considerando que la ministra de Salud informó días antes, ante la Comisión de Salud del Senado, que el ajuste sería de un 2,5%. Esta descoordinación entre lo anunciado a nivel central y lo instruido en la región evidencia una señal contradictoria en un tema tan sensible como el financiamiento de la salud pública.

​



Los recortes contenidos en la Circular N°2, con fecha 22 de abril, tendrán efectos concretos: debilitan la oportunidad y el acceso a la atención en salud, afectando tanto al Hospital Clínico de Magallanes como a comunidades más aisladas y vulnerables como Puerto Williams y Puerto Natales.