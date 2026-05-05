AUTORIDADES REFUERZAN COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ANTE TEMPORADA INVERNAL EN TIERRA DEL FUEGO

​En Porvenir se realizó el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (CoGRID), instancia encabezada por la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, y el director regional de Senapred, Juan Carlos Andrades, con el objetivo de fortalecer la coordinación y respuesta ante eventuales emergencias durante la temporada invernal.



La jornada contó con la participación de representantes de diversos organismos e instituciones vinculadas a la gestión del riesgo, por parte del Ejército, el comandante del destacamento, coronel Hernán Ramírez Baeza; la Armada de Chile, a través del capitán de puerto de Porvenir, teniente 1° LT Francisco Morales Muñoz. Asimismo, asistieron la alcaldesa de la comuna de Primavera, Karina Fernández Marín, y el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, y representantes de servicios públicos.



Durante la instancia, el director regional de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Juan Carlos Andrades, presentó el programa de invierno el cual apunta a tomar las acciones preventivas.



Asimismo, el director provincial (s) de Vialidad, Matías Ulloa Arteaga, expuso el plan de invierno para el mantenimiento de rutas fueguinas durante la época invernal, detallando la maquinaria disponible, la cantidad de sal a utilizar y la planificación operativa para asegurar la conectividad en la provincia.



Tanto la delegada como el director de Senapred, subrayaron la importancia de activar de manera correcta los protocolos de emergencia, escalando la información de manera adecuada, a través de los canales propicios, lo que permitirá reacciones adecuadas, tiempos acotados de respuesta, optimizando los recursos.

