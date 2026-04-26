AUTORIDADES Y GANADEROS COORDINAN ACCIONES PARA PREVENIR EL ABIGEATO EN MAGALLANES

En Punta Arenas se desarrolló la primera mesa intersectorial contra el abigeato, encabezada por los seremis de Seguridad Pública, Ronald López, y de Agricultura, Juan Ignacio Cavada. La instancia reunió a autoridades, policías, Ministerio Público y representantes del sector ganadero para abordar este delito que afecta la producción en la región.

Durante la jornada, las asociaciones de ganaderos de Magallanes y Tierra del Fuego plantearon inquietudes como el temor a denunciar y la percepción de bajos resultados. Frente a esto, las policías y la Fiscalía expusieron avances en investigaciones, destacando la importancia de fortalecer el intercambio de información para mejorar la prevención y persecución.

Entre las medidas acordadas se encuentra el fortalecimiento de la trazabilidad del ganado y la carne, el aumento de controles al transporte, la definición de protocolos de fiscalización y la promoción de denuncias a través del fono anónimo Denuncia Seguro *4242.

Las autoridades destacaron que el abigeato es un delito relevante para la región, por lo que requiere un trabajo coordinado entre instituciones públicas y privadas. En esa línea, se enfatizó la necesidad de avanzar en acciones concretas que permitan entregar mayor seguridad al sector ganadero.

Desde el mundo productivo, representantes gremiales valoraron la instancia, señalando que existe disposición para enfrentar el problema de manera conjunta. La mesa continuará sesionando con una agenda definida, enfocada en fortalecer la seguridad en toda la cadena productiva.

​

