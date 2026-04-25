CONCURSO “HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA” INVITA A PARTICIPAR A LA COMUNIDAD DE MAGALLANES CON FOCO EN IDENTIDAD Y TRADICIONES

En el marco del Día del Libro, la lectura y el derecho de autor, en Polar Comunicaciones se abordó la apertura de la versión 34 del concurso “Historias de Nuestra Tierra”, iniciativa de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA), dependiente del Ministerio de Agricultura. La conversación destacó su relevancia para la región de Magallanes, al promover la escritura y el rescate del patrimonio cultural y territorial a través de relatos, poemas y dibujos.

Durante el programa ¿Y tú qué opinas?, la gestora territorial del concurso en la región, Roxana Palma Santibáñez, explicó que la convocatoria está abierta a personas de todas las edades en las categorías de cuento, poesía y dibujo —esta última enfocada en estudiantes—. Subrayó que la iniciativa busca relevar historias locales, incentivando a que los participantes escriban desde su propio entorno y experiencias en Magallanes.

Uno de los énfasis de esta edición es la incorporación de las raíces chilotas como eje temático, aspecto que conecta directamente con la identidad regional. En ese sentido, Palma destacó que muchas tradiciones presentes en la región tienen origen en Chiloé, lo que abre un amplio espacio creativo para narrar historias que reflejen la vida cotidiana, la memoria y las costumbres del territorio.

En la instancia también se abordó el trabajo de mediación que se realiza en establecimientos educacionales, donde a través de talleres se busca motivar a estudiantes y adultos a escribir. Según explicó la gestora, una de las principales barreras es la percepción de que “no se sabe escribir”, frente a lo cual enfatizó que todas las personas tienen historias que contar y que el proceso creativo puede desarrollarse con acompañamiento.

El plazo para participar en el concurso se extiende hasta el 10 de julio, y las postulaciones pueden realizarse a través del sitio web oficial. La iniciativa contempla premiación regional, lo que permite que participantes de Magallanes compitan en igualdad de condiciones dentro de su territorio, fortaleciendo así la representación local en esta histórica convocatoria cultural.



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