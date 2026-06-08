SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA VISITÓ CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL

El Seremi de Seguridad Pública de Magallanes, Ronald López, llegó hasta el Centro de Cumplimiento Juvenil de Punta Arenas para conocer la infraestructura, evaluar los protocolos de seguridad y la oferta programática para jóvenes y adolescentes en reinserción social que se encuentran cumpliendo sanción.





En esta visita, la autoridad regional de Seguridad Pública pudo realizar un recorrido por el total de la infraestructura verificando las condiciones de habitabilidad y las operaciones de vigilancia exterior del recinto que se encuentran a cargo de Gendarmería de Chile.

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Adicionalmente, pudo revisar las mejoras tecnológicas y estructurales que se llevaron a cabo durante el año 2025, que estuvieron orientadas a garantizar un entorno seguro tanto para los jóvenes como para los funcionarios. Entre estas se encuentran el portón automatizado para el acceso al recinto y la modernización del sistema de televigilancia, entre otros.

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Finalmente, también pudo intercambiar diálogos con jóvenes en reinserción mientras desarrollaban tareas en los diferentes talleres que forman parte de la oferta programática del Centro IP IRC. Estos espacios educativos fueron habilitados integralmente al instalarse el nuevo servicio de reinserción, albergando en estos espacios la intervención directa con jóvenes además de la biblioteca.

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Durante la jornada, el Seremi de Seguridad estuvo acompañado por el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel; la directora (S) del Centro de Cumplimiento Juvenil, Leticia Torres y la jefa técnica del Centro LAE IP, Patricia Rivera.

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El director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, destacó el trabajo que el servicio a llevado a cabo en materia de seguridad. "En la visita no solo se conocieron las mejoras significativas en seguridad, sino también mostramos el esfuerzo y compromiso del equipo profesional, del equipo técnico y especialmente de tutores y tutoras que fortalecer la gestión y la oferta programática que busca mejorar la intervención de los jóvenes".

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Por su parte, el Seremi de Seguridad Pública, Ronald López, indicó que "como Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública, entendemos que la seguridad se construye con prevención, control y también con oportunidades reales de reinserción. Una sociedad más segura requiere firmeza frente al delito, pero también la capacidad de ofrecer caminos concretos para que quienes decidan cambiar su rumbo puedan hacerlo. Estamos convencidos de que los jóvenes que han infringido la ley deben asumir la responsabilidad de sus actos, pero también contar con herramientas efectivas para reconstruir sus proyectos de vida a través del estudio, el trabajo y el desarrollo de sus capacidades".

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Las autoridades se comprometieron a fortalecer el trabajo intersectorial y articular de manera eficiente la oferta pública, para que cada joven tenga la oportunidad de desplegar su potencial, reinsertarse positivamente en la comunidad y convertirse en un aporte para su entorno.