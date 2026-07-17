PRESIDENTE REGIONAL DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DESTACA LOS 70 AÑOS DEL GREMIO Y PLANTEA NUEVOS DESAFÍOS PARA EL OFICIO

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Colegio de Periodistas de Magallanes, Elías Barticevic, reflexionó sobre el presente y futuro del periodismo, en el contexto de la reciente conmemoración del Día del Periodista y los 70 años del Colegio de Periodistas de Chile, instancia en la que también destacó el aporte histórico del gremio y los nuevos desafíos que enfrenta la profesión.

Barticevic recordó que el Colegio de Periodistas celebró siete décadas de existencia defendiendo el ejercicio profesional, la ética y la libertad de expresión, principios que —afirmó— siguen siendo fundamentales para el fortalecimiento democrático.

"El Colegio de periodistas cumplió 70 años de vida gremial en función de defender el ejercicio del periodismo, la ética y cómo además, el periodismo es un actor relevante en los sistemas económicos de cada país, en función sobre todo de velar la libertad de expresión", señaló.

Como parte de la conmemoración regional, explicó que se realizó una cena con periodistas y autoridades, donde se reconoció a expresidentes del Consejo Regional por su aporte al fortalecimiento del gremio.

"Entendemos que el participar en la vida gremial, dar tu tiempo sin ningún reconocimiento muchas veces, tiene un gran valor", sostuvo.

Durante la entrevista, el dirigente planteó que la irrupción de las nuevas tecnologías ha transformado profundamente el ecosistema comunicacional, especialmente por el acceso inmediato a la información, las redes sociales y la inteligencia artificial.

"Hay dos conceptos que me parece que han impactado en las formas de hacer periodismo. Uno es el acceso a información... Tenemos acceso prácticamente a todo el conocimiento que ha generado la humanidad. Segundo, la inmediatez", afirmó.

No obstante, fue enfático en señalar que el trabajo periodístico seguirá siendo irremplazable.

"La IA jamás, jamás va a cumplir el rol que nosotros cumplimos en la calle. Creo que el periodismo, si es un periodismo de investigación, de testear las fuentes, de ir a la calle, conversar con las personas, de estar en los barrios, ese rol jamás lo va a cumplir la IA", expresó.

En la misma línea agregó que "la inteligencia artificial jamás nos va a reemplazar", porque el periodismo requiere sensibilidad humana, verificación de fuentes y una responsabilidad ética que ninguna tecnología puede asumir.

"Nuestro destino siempre va a ser hacer un periodismo humano, riguroso y útil para Chile y para Magallanes", enfatizó.



Medios regionales y descentralización



Uno de los puntos centrales de la conversación fue la situación de los medios de comunicación regionales y su aporte al desarrollo territorial.

Barticevic manifestó que el fortalecimiento de los medios locales debe transformarse en una prioridad de las políticas públicas.

"A nosotros nos preocupa que los medios regionales sigan teniendo un desarrollo y que ese desarrollo debe ser parte de políticas públicas", indicó.

Asimismo, destacó que los medios regionales cumplen un rol insustituible en la construcción de identidad y representación de las comunidades.

"El rol que cumple Radio Polar... en función de ser los voceros de lo que piensa la gente, de tener canales de comunicación directos de lo que piensa la gente respecto al quehacer regional, nacional, el deporte, la cultura, la misma política, ese rol no lo va a cumplir nadie de mejor forma que los medios locales", afirmó.

En ese contexto, advirtió sobre los efectos de la centralización y la globalización.

"Desde Santiago o desde Nueva York o Londres nos van a invisibilizar", señaló, insistiendo en que el desarrollo de los medios regionales es fundamental para preservar la identidad cultural de Magallanes.



Ética, desinformación y nuevas generaciones



El presidente regional del Colegio de Periodistas también alertó sobre el creciente fenómeno de las noticias falsas y la desinformación, enfatizando que el rol del periodista cobra aún mayor importancia en el escenario digital.

"Hay un proceso de desinformación. Hay una paradoja: como nunca en la historia de la humanidad tenemos más acceso a información, pero parece que ese acceso a la información nos aturdió... hay muchos bulos, hay muchas noticias falsas. Y los periodistas son aquellos que están llamados a ser los sensores de la sociedad y a advertir cuándo es un bot el que está detrás, cuándo es una noticia falsa", sostuvo.

Respecto a la formación de nuevos profesionales, Barticevic hizo un llamado a fortalecer las condiciones para ejercer el periodismo en regiones y promover la llegada de nuevas generaciones.

Finalmente, envió un mensaje a quienes evalúan estudiar la carrera.

"El periodismo es una hermosa profesión... no es una profesión solamente, sino es una forma de vida. Es entender que la comunicación, la educación a través de los medios de comunicación, colabora con el desarrollo de la sociedad en diferentes ámbitos", expresó.





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