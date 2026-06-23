Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

23 de junio de 2026

GREMIOS DE LA EDUCACIÓN ENTREGAN CARTA A PRESIDENTE KAST EVIDENCIANDO CONSECUENCIAS DE LOS RECORTES Y ESTÁN EN ALERTA DEL PRESUPUESTO 2027

Colegio de profesores.

mario aguilar col prof

Ocho organizaciones gremiales de la Educación entregaron una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast, en la que manifiestan su profunda preocupación por la actual situación de la Educación en Chile, derivadas por medidas como los recortes en los presupuestos, la probable 'pausa' en el proceso de implementación de los Slep's; la ley Escuelas Protegidas y el proyecto de incivilidades.

El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile AG, Mario Aguilar Arévalo, sostuvo “estas son las grandes inquietudes que tenemos como representantes de los distintos mundos de la Educación. Nos hacemos eco de la preocupación de la población reflejada en la última encuesta CEP en que la Educación aparece tercera junto a seguridad y economía. Por lo tanto, creemos que cuando se afecta la educación, se afecta a toda la población chilena y a la ciudadanía”.

El líder gremial docente explicó “esta coordinación, es un trabajo conjunto que estamos realizando los Gremios para juntar fuerzas y defender el derecho de la Educación en nuestro país, vamos a invitar a otras organizaciones, para que esta convergencia siga creciendo, porque es la manera que tenemos para convocar a la ciudadanía a defender la educación, sus recursos y hacer frente a esta amenaza que visualizamos para el 2027 que podría venir con más recortes. Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para evitar que esa situación ocurra”.

Por su parte, María Beatriz Fuenzalida Cofré, Presidenta Nacional de Andime, advirtió “los recursos que se emplean en educación los aportan todos los chilenos y chilenas a través del pago de impuestos, retrasar la instalación de los SLEP, les da carta abierta a las Municipalidades a que gasten la plata en lo que quieran. Hay que recordar que los Slep’s se crearon precisamente para que los recursos de educación se gastaran en educación”.

La Dirigenta denunció “están reduciendo a los funcionarios públicos para que no fiscalicemos, nosotros defendemos a todos los ciudadanos, ciudadanas y sus familias. La educación es un derecho fundamental. Esperamos que el señor presidente esté a la altura y nos dé una respuesta fortalecida y convincente”.

Javier Obando, Dirigente Nacional de ASUME, acusó que “queremos hacer hincapié que no estamos fiscalizando los recursos del Estado. Estamos muy preocupados porque la comunidad escolar completa hoy está al arbitrio de los sostenedores. No hemos tenido absolutamente ninguna fiscalización a los establecimientos educacionales con respecto al uso de los recursos que deben presentar los sostenedores de Chile. Nos estamos dedicando solamente al tema de las denuncias”

Finalmente, Takuri Tapia, Presidente de la FENTUECH, Federación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales de Chile, resaltó “a través de esta carta planteamos nuestra preocupación por la situación de las Universidades del Estado que hoy tras los recortes ya se han descontinuado ciertos programas, esa situación es preocupante para las comunidades universitarias. El 3% que en algún momento se anunció podría significar el 15 o hasta el 20% del presupuesto de las universidades. Así que manifestamos nuestra preocupación por lo que está ocurriendo con estos recortes y también por lo que pueda venir el 2027”.

https://youtu.be/fffLUR8DBCI?si=lPrwTdFhI9ArpeQ4

fiscal-descarta-trafico-de-organos--768x432

“HABRÍA SIDO UN MALENTENDIDO”: FISCALÍA DESCARTA HIPÓTESIS INICIAL DE TRÁFICO DE ÓRGANOS POR CASO DE NIÑOS HAITIANOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MÁS DE 400 POSTULACIONES REGISTRA EN MAGALLANES EL LLAMADO AL SUBSIDIO DS1 PARA SECTORES MEDIOS

Leer Más

El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio y contempla alternativas para adquisición de vivienda, construcción en sitio propio y densificación predial.

El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio y contempla alternativas para adquisición de vivienda, construcción en sitio propio y densificación predial.

MINVU – Primer Llamado de postulación subsidio DS1_1
nuestrospodcast
capacitacionSAMU

SAMU Y OS-14 DE CARABINEROS COORDINAN CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MAGALLANES

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
mario aguilar col prof

GREMIOS DE LA EDUCACIÓN ENTREGAN CARTA A PRESIDENTE KAST EVIDENCIANDO CONSECUENCIAS DE LOS RECORTES Y ESTÁN EN ALERTA DEL PRESUPUESTO 2027

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
inacapescpatagonia

INACAP CAPACITÓ A 78 INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA PATAGONIA EN PRIMEROS AUXILIOS Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Prevención Suicidio

MAGALLANES FORTALECE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Y EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250