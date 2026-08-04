MINVU ENTREGÓ VIVIENDAS EN COMODATO A PERSONAS MAYORES DE PUERTO NATALES Y REDUJO LA LISTA DE ESPERA DEL PROGRAMA

Cuatro personas mayores de Puerto Natales recibieron este viernes las llaves de sus nuevas viviendas en comodato, en el marco del programa que administra el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes. La entrega permitió atender prácticamente la totalidad de la demanda vigente del programa en la comuna, quedando solo una persona en la lista de espera, quien actualmente cuenta con un subsidio de arriendo vigente.

La actividad se desarrolló mediante un recorrido por distintos sectores de la ciudad, donde las autoridades visitaron cada una de las viviendas para hacer entrega de las llaves a sus nuevos ocupantes. Los inmuebles forman parte del programa de viviendas en comodato para personas mayores y fueron previamente reparados y acondicionados por Serviu, con el propósito de ofrecer espacios seguros y adecuados para sus beneficiarios.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó que esta iniciativa permite responder oportunamente a las necesidades habitacionales de personas mayores de la comuna. "Estamos llegando con una solución que, si bien no es definitiva, resuelve de manera inmediata la necesidad de vivienda que tienen cuatro personas mayores, quienes podrán destinar los recursos que antes utilizaban para arriendo a mejorar su calidad de vida. Ese es el sentido de nuestro trabajo: ser un ministerio social que entrega soluciones concretas y oportunas a las personas", enfatizó.

Las casas entregadas fueron reparadas con el proyecto "Conservación de viviendas de adulto mayor, Puerto Natales", ejecutado por el Departamento Provincial de Última Esperanza de Serviu Magallanes. La iniciativa contempló una inversión de 39 millones de pesos, destinada al mejoramiento integral de los cuatro inmuebles fiscales mediante el mejoramiento de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, renovación de calefacción, pintura, terminaciones y otras intervenciones orientadas a restituir las condiciones óptimas de habitabilidad.

El director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que la asignación de las viviendas responde a un proceso regulado y transparente, basado en una lista de prelación elaborada a partir de la evaluación social de los postulantes.

"Las personas mayores postulan al programa y nuestras asistentes sociales realizan una evaluación que determina un puntaje y un orden de prelación. A medida que vamos disponiendo de viviendas, éstas se asignan según esa prioridad. Con esta entrega nos queda solo una persona en la lista de espera de Puerto Natales, quien actualmente cuenta con un subsidio de arriendo vigente. Lo más importante es que estas viviendas se entregan gratuitamente en comodato; los beneficiarios no pagan arriendo y solo deben asumir los gastos básicos asociados a su uso", detalló Omar González, director (s) del Serviu.

Para Ernesto Maldonado Barría, uno de los beneficiarios, recibir una vivienda representa un cambio significativo en su calidad de vida. "No es lo mismo no tener vivienda que contar con una entregada por el Estado y sin pagar arriendo. Para mí eso es muy importante. Además, la atención que recibí fue muy buena. Hoy ya tengo las llaves y puedo venir a dormir tranquilo", comentó.

En tanto, René Soto Herrera valoró especialmente las condiciones de la vivienda recibida. "Está bien, es acogedora, justo lo que necesitaba. Voy a estar mucho más cómodo, más calentito... tiene muchas cosas a favor".

Antes de la entrega, los cuatro beneficiarios participaron de una jornada informativa organizada por Serviu, donde fueron notificados oficialmente de su selección, recibieron una inducción sobre el uso y cuidado de las viviendas, conocieron las mejoras ejecutadas y participaron de la asignación de cada inmueble. La selección se realizó conforme al sistema de evaluación vigente para el programa, considerando criterios técnicos y sociales que establecen un orden de prelación para acceder a una vivienda disponible.