MINVU HACE HISTORIA EN CERRO SOMBRERO CON ENTREGA DE "VILLA PIONEROS" SU PRIMER CONJUNTO HABITACIONAL EN MÁS DE 60 AÑOS

Con la entrega de las llaves a 49 familias de Cerro Sombrero, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) inauguró el proyecto Villa Pioneros, un conjunto residencial que marca un hito para la comuna de Primavera al incorporar el primer conjunto habitacional desarrollado en la localidad en más de seis décadas.

La iniciativa, ejecutada a través del Programa de Habitabilidad Rural D.S. N° 10 y cofinanciada por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, permitió construir 49 viviendas de uno y dos pisos, además de áreas verdes, espacios recreativos, equipamiento comunitario e infraestructura urbana destinada a mejorar la calidad de vida de las familias.

Durante la ceremonia, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó el significado territorial del proyecto y el rol del Minvu para beneficiar a familias que viven en localidades que han sido más olvidadas por bastante tiempo, permitiéndoles ser propietarias.

"Es una alegría no solamente para los funcionarios del ministerio, sino también para nuestras autoridades, que nos han encargado dar la importancia que se merecen a las zonas que han estado olvidadas por bastante tiempo. Este es un proyecto muy importante, porque habla de proyección territorial. Es hacer patria. Nuestros vecinos están en una de las zonas más extremas de Chile y hoy cuentan con viviendas de calidad", señaló.

Villa Pioneros está conformada por 49 viviendas aisladas de uno y dos pisos, con superficies que van desde los 51m² hasta los 55m², incluyendo una solución habitacional adaptada para una persona con discapacidad. "Las casas están diseñadas para las exigentes condiciones climáticas de Tierra del Fuego, con paneles SIP, ventanas de PVC con termopanel, calefacción central, cocina equipada y amplios patios. El proyecto incorpora más de 2.500m² de áreas verdes, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, bicicleteros, equipamiento comunitario, obras de pavimentación y un sistema de respaldo eléctrico, conformando un nuevo barrio para las familias de Cerro Sombrero", agregó el titular del Minvu en la región.

"Como Gobierno de Chile estamos comprometidos con entregar soluciones habitacionales adecuadas para las personas. En esta comuna no se construían viviendas desde los años 60, cuando ENAP se instaló junto a sus trabajadores y sus familias, y hoy el Estado nuevamente se hace parte de estas soluciones habitacionales para mejorar la calidad de vida de las personas", valoró la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra.

"Fueron muchos años de espera"

Villa Pioneros representó una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos, financiados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno Regional y el aporte de las familias beneficiarias. El proyecto fue desarrollado por Inmobiliaria Salfa Austral, como entidad patrocinante, y ejecutado por Constructora Salfa.

Este nuevo conjunto habitacional tiene su origen en el trabajo desarrollado por las familias organizadas de Cerro Sombrero, quienes durante años impulsaron la búsqueda de una solución habitacional definitiva apoyadas por la Municipalidad de Primavera.

"La parte más difícil fue mantener este sueño vivo y seguir teniendo la esperanza de que sí se podía cumplir. Siempre supimos que sería difícil y que las esperas largas dolían, pero todo se logra. Hoy todos tenemos nuestra llave y eso fue posible gracias al esfuerzo de las autoridades, de los vecinos y de toda la comunidad", expresó la presidenta de la agrupación Villa Pioneros, Marcela Silva Alarcón.

Para las familias beneficiarias, la entrega de las viviendas representa el cierre de una larga espera y el inicio de una nueva etapa. "Vivo en Cerro Sombrero hace más de 20 años y esperamos más de diez años por este proyecto. Toda la vida he arrendado, así que para mí esto es un orgullo y una alegría muy grande. Ojalá sigan desarrollándose proyectos para el futuro de la gente y de nuestra comuna", comentó Eliana Núñez Chacón.

En tanto, Alejandra Haro destacó el arraigo que caracteriza a quienes han decidido desarrollar su vida en Tierra del Fuego. "Fueron muchos años de espera, pero hoy es un día para celebrar. Tener una vivienda aquí es muy gratificante. Vivir en esta zona requiere valentía, por el clima y las distancias, pero cuando uno le toma cariño a este lugar, se adapta y disfruta de la vida que ofrece esta comuna", afirmó.

La agrupación de vivienda Pioneros está integrada por 49 familias de la comuna de Primavera, cuyos titulares corresponden a 25 mujeres y 24 hombres, entre ellos cuatro personas mayores y una persona con discapacidad, reflejando la diversidad de los hogares beneficiados por este proyecto habitacional.

Finalmente, el gobernador regional (s), Pedro Ossandón Solar, destacó el trabajo conjunto que permitió materializar la iniciativa. "Estamos muy satisfechos de colaborar en el desarrollo de comunas tan alejadas que necesitaban un impulso adicional. Hoy las familias cuentan con un nuevo barrio y con un estándar de viviendas que refleja el compromiso de seguir aportando al desarrollo de la región", manifestó.

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