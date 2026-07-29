PDTE REGIONAL DE LA CCHC CRISTÓBAL BASCUÑÁN: "EN LA MEDIDA QUE NO INGRESEN NUEVOS PROYECTOS, SEGUIMOS MUY PREOCUPADOS"

El presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Cristóbal Bascuñán, manifestó su preocupación por el escenario que enfrenta el sector en Magallanes, advirtiendo que la falta de nuevos proyectos de inversión pública y vivienda podría traducirse en una importante pérdida de puestos de trabajo durante los próximos meses.

Durante una entrevista concedida esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el dirigente gremial explicó que la organización ha sostenido una intensa agenda de reuniones con la Delegación Presidencial Regional, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno Regional y el Consejo Regional, con el objetivo de analizar el estado de la cartera de proyectos y buscar soluciones que permitan mantener la actividad económica del rubro.

Bascuñán señaló que la preocupación del gremio se originó tras los recortes presupuestarios anunciados a comienzos de año y el análisis realizado por la propia Cámara respecto de la disminución de recursos destinados a obras públicas y vivienda.

"Cuando uno mira los presupuestos, ve los inicios de obra, ve cuándo terminan las obras o cuando están planificados terminan las obras, vemos que en el fondo si esto sigue agotando y en la medida que no entregan nuevos proyectos iba a haber un deterioro, cierto, de la actividad económica de nuestro sector."

El dirigente explicó que, si bien inicialmente las advertencias fueron recibidas como críticas, posteriormente dieron paso a un trabajo conjunto con las autoridades mediante mesas técnicas.

"Lo que fue una crítica, yo diría que se ha transformado en una relación constructiva, digamos, para poder llevar adelante la agenda de iniciativas para el desarrollo de nuestra región."

Bascuñán también cuestionó que los mecanismos de reajuste de los contratos públicos no estén respondiendo al incremento real que han experimentado los costos de la construcción. Según indicó, el Ejecutivo ha descartado modificar los contratos vigentes para incorporar el impacto extraordinario del aumento de los combustibles, manteniendo únicamente los reajustes tradicionales.

"El gobierno la verdad es que ha desechado la posibilidad de poder reajustar los contratos que están con los compromisos anteriores y simplemente dejar a que el IPC, cierto, o los mecanismos de reajuste que tienen los contratos como base, sean los que funcionen, pero lamentablemente esos indicadores no necesariamente reflejan la realidad. Entonces ha sido complejo."

Riesgo para el empleo

Uno de los principales temas abordados fue la proyección realizada por la CChC respecto de una eventual pérdida de 1.600 puestos de trabajo en la región, cifra que incluso podría incrementarse si no se incorporan nuevas obras.

"Nosotros en nuestras estimaciones, y la verdad es que las seguimos manteniendo en la medida que no ingresen nuevos proyectos y eso hay que subrayarlo. La industria de la construcción funciona por proyecto, los proyectos tienen un inicio y tienen un fin. Por lo tanto, cuando los proyectos te empiezan a terminar, lamentablemente la masa de las empresas que dan empleo empieza a bajar."

Consultado sobre si la estimación podría aumentar, respondió:

"Evidentemente que podría ser más."

Asimismo, indicó que el segmento habitacional continúa siendo el principal generador de empleo dentro del sector.

"Me atrevería a decir, sin tener el dato, que vivienda es por lejos el segmento que da más empleo."

Convenios de programación y vivienda

Bascuñán manifestó además su inquietud por el estado del convenio de programación entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional, señalando que el instrumento prácticamente agotó su capacidad de financiamiento, pese a que aún existen necesidades habitacionales pendientes.

"El convenio de programación entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional está prácticamente terminado en términos de volumen de recurso y de plazo, no así en la cantidad de viviendas que estaba comprometido."

Añadió que resulta fundamental concretar un nuevo convenio que permita asegurar recursos para futuras iniciativas.

"El desafío es que rápidamente salga un nuevo convenio en donde se puedan comprometer recursos para el futuro próximo."

El dirigente sostuvo que, de mantenerse las actuales proyecciones, la inversión en vivienda volvería a niveles similares a los registrados durante la pandemia.

"Hoy día, en términos de volumen de recursos promedio, estamos bajando prácticamente al nivel de pandemia."

Costos y alza de combustibles

Otro de los factores que, según explicó, continúa afectando a la industria corresponde al aumento sostenido de los combustibles y de los costos de transporte hacia Magallanes.

A su juicio, el impacto para la región es significativamente mayor debido a la dependencia del transporte marítimo y terrestre para abastecerse de materiales.

"En Magallanes la guerra nos golpea tres veces, o sea, nos golpea en los insumos, en los fletes y en la operación de la industria."

En esa línea, cuestionó que los mecanismos actuales de reajuste de contratos públicos no reflejen el verdadero incremento de costos que enfrentan las empresas.

"Permisología" y mayor burocracia

Durante la conversación también abordó las dificultades derivadas de los procesos de obtención de permisos para desarrollar proyectos, asegurando que los plazos se han extendido considerablemente durante los últimos años.

"Antes uno hablaba entre cuatro meses y seis meses desde la adquisición del terreno, el desarrollo del proyecto y la obtención del permiso. Hoy día eso puede ser un año y medio."

Según explicó, estas demoras repercuten directamente en el costo final de las inversiones.

"Eso tiene un impacto en el empleo, tiene un impacto en los costos financieros de los proyectos."

Como ejemplo, mencionó un proyecto de 300 viviendas sociales que permaneció detenido durante un año y medio debido a estudios asociados a un recurso de protección por cercanía a un humedal, pese a encontrarse dentro de una zona urbana autorizada por el plan regulador vigente.

Construir en Magallanes

Finalmente, Bascuñán recordó que la construcción en Magallanes enfrenta costos estructuralmente superiores al resto del país, tanto por el transporte de materiales como por las condiciones geográficas y climáticas.

Indicó que, aunque existen subsidios diferenciados para la región, todavía persisten importantes brechas entre las distintas comunas, especialmente en territorios aislados.

El presidente regional de la CChC concluyó señalando que el objetivo del gremio continúa siendo impulsar la inversión pública como motor del desarrollo regional.

"A nosotros nos interesa que haya empleo, que haya prosperidad, que haya bienestar social, que haya desarrollo. Para que eso exista tiene que haber trabajo, tiene que haber una buena infraestructura pública."



