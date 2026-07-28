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28 de julio de 2026

PC MAGALLANES EMPLAZA A PARTIDOS DE DERECHA TRAS INVESTIGACIÓN QUE INVOLUCRA AL SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC

La colectividad emitió una declaración pública luego de las diligencias realizadas por la PDI y el Ministerio Público en el marco de una investigación que involucra al parlamentario.

PARTIDO COMUNISTA DE MAGALLANES SE REFIERE A MUERTE DE DOS JÓVENES EN VALPARAÍSO

DECLARACIÓN PÚBLICA:

 
Ante la gravedad de los hechos conocidos el pasado viernes, que involucran el allanamiento de dependencias y la incautación de dispositivos tecnológicos al senador de derecha Alejandro Kusanovic por parte de la PDI y la Fiscalía, el Partido Comunista de Chile, Regional Magallanes declara el repudio total a las prácticas de explotación y abuso.

 
Condenamos de forma tajante el vergonzoso mecanismo de extorsión laboral denunciado. Obligar a un trabajador a devolver parte de su sueldo, es una práctica patronal abusiva e inmoral, que se vuelve aún más intolerable al ser ejecutada con fondos públicos destinados a la labor legislativa.

 
Un imputado por fraude al fisco y abuso contra los trabajadores no tiene la legitimidad ética para seguir representando a la región, ni para legislar las leyes de la República. Exigimos que el senador de un paso al costado de manera inmediata, y que las bancadas parlamentarias impulsen urgentemente su desafuero para que enfrente a la justicia, como cualquier ciudadano común.

 
El desvío de más de $23 millones de pesos de asignaciones parlamentarias para fines personales y campañas políticas constituye un robo directo a los recursos de todas y todos los magallánicos y ciudadanos del país. Por tanto, exigimos la restitución total de los fondos defraudados al Estado.

 
Este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de una forma de hacer política de la derecha regional y del país, y que ya vimos en una parlamentaria la misma práctica, y que “confunden” los recursos públicos con sus patrimonios personales. Emplazamos a los partidos que sustentan al parlamentario, especialmente al Social Cristiano, a romper el silencio cómplice y dejar de blindar la corrupción.

 
El Partido Comunista de Chile no permitirá perdonazos políticos, presiones al Ministerio Público, ni que las influencias de las élites locales terminen sepultando este caso en la impunidad.

 
Partido Comunista de Chile, Regional Magallanes.

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EL FRENTE AMPLIO VA A LAS URNAS

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