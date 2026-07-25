CADEM: 66% RECHAZA OBLIGAR A MOSTRAR LOS LATIDOS FETALES ANTES DE UN ABORTO

La encuesta Cadem dio a conocer nuevos antecedentes sobre la percepción ciudadana respecto del proyecto de ley "Escucha su corazón", iniciativa que ha reabierto el debate sobre el aborto en Chile. El sondeo muestra que un 66% de los consultados rechaza que los médicos estén obligados a mostrar los latidos del feto o bebé antes de realizar un aborto, mientras que un 27% respalda esa medida.

El estudio también consultó sobre la propuesta que impediría realizar el procedimiento si la mujer decide no escuchar los latidos fetales. En este caso, un 67% manifestó estar en desacuerdo con esa disposición y un 23% se mostró a favor.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el respaldo a ambas medidas es mayor entre las personas de 55 años o más y entre quienes se identifican políticamente con sectores de derecha.

El proyecto "Escucha su corazón" ha generado un amplio debate en el ámbito político y social, en el marco de la discusión sobre la legislación vigente en materia de aborto y las propuestas que buscan modificar el proceso previo a su realización.



