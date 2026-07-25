COLUMNA DE OPINIÓN | SIN CRECIMIENTO NO HAY NADA QUE REPARTIR

Chile lleva doce años atrapado en un promedio de crecimiento del 2%. Doce años. Una

generación completa de chilenos ha entrado al mercado laboral, ha intentado comprar una

vivienda o sacar adelante una pyme en una economía que simplemente dejó de moverse con la

fuerza necesaria. Ese es el dato que debería encabezar cualquier discusión sobre el plan

económico del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y sin embargo la izquierda insiste en

discutirlo como si fuera, otra vez, una pelea entre ricos y pobres.

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No lo es. O al menos, no debería serlo.

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El proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social reduce gradualmente

el impuesto de Primera Categoría de 27% a 23%. La crítica es previsible: “otro regalo para los

súper ricos”. Pero esa lectura ignora cómo funciona realmente una economía. Las grandes

empresas no acumulan la inversión que atraen; la distribuyen hacia abajo, en cadenas de

proveedores, contratistas, transportistas y servicios donde vive la enorme mayoría de las pymes

chilenas. Bajar el costo de invertir no es un favor a un puñado de apellidos; es abaratar el motor

que mueve a miles de negocios pequeños que dependen de que ese motor funcione.

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La izquierda tiene razón en algo, eso hay que decirlo con franqueza: el plan no está libre de

riesgo fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo lo dijo sin rodeos —el proyecto compromete gasto

cierto en el corto plazo a cambio de un beneficio incierto en el futuro—, y las cifras técnicas

confirman que el costo fiscal de la reforma llega a un peak de 0,71% del PIB al cuarto año.

Quien defienda este plan sin reconocer ese punto no está debatiendo, está predicando.

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Pero ahí está exactamente la diferencia entre una crítica seria y la retórica de siempre. Porque el

mismo organismo que más celosamente vigila las cuentas fiscales del mundo —el FMI— no

rechazó este plan. Lo respaldó. Y fue más allá: proyectó que Chile podría crecer cerca de un 3%

anual entre 2027 y 2030 si se combinan mejores precios del cobre con la implementación de

estas reformas proinversión. El Fondo puso una condición razonable —que la rebaja tributaria

se compense con más disciplina de gasto—, no un veto. Esa condición no es la prueba de que el

plan esté mal diseñado; es la hoja de ruta de cómo ejecutarlo bien.

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Aquí es donde la oposición se queda corta. Denuncia los riesgos del plan de Quiroz con el

mismo entusiasmo con el que evita presentar una alternativa propia. Se puede estar en

desacuerdo con la fórmula del gobierno, pero doce años de crecimiento mediocre no se

resuelven señalando lo que está mal en la propuesta ajena. Se resuelven con una propuesta

propia, sometida al mismo escrutinio técnico. Esa alternativa, hasta ahora, no ha aparecido.

La pregunta de fondo que debería ordenar este debate no es “impuestos altos o bajos”, como se

plantea casi por reflejo cada vez que el tema llega al Congreso. La pregunta es más simple y

más incómoda: ¿queremos repartir una torta que lleva una década sin crecer, o estamos

dispuestos a sostener la disciplina necesaria para hacerla crecer primero? El plan de Quiroz

apuesta por lo segundo, con métricas, plazos y organismos externos vigilando cada paso. No es

un acto de fe ciego, como algunos han querido instalar; es una apuesta calculada, con su propio

sistema de control de riesgo incorporado.

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Chile no necesita otra reforma tributaria disfrazada de urgencia ni otro relato de que los ricos se

llevan todo. Necesita, con la misma honestidad con que el FMI evaluó este plan, la disposición

a probar una fórmula distinta después de una década en la que la fórmula conocida no funcionó.

Crecer primero, para tener después algo real que repartir: esa es, en el fondo, la apuesta que está

sobre la mesa

