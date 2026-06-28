COLUMNA DE OPINIÓN | ¿QUIÉN DEBE DAR NOMBRE A LA FUTURA BIBLIOTECA Y ARCHIVO REGIONAL?

​Llama la atención la opinión entregada por el Alcalde de la Comuna Claudio Radonich, respecto de asignar a la futura Biblioteca y Archivo Regional, con el nombre del destacado Historiador y Abogado Regional Mateo Martínic B. En mi calidad de Concejal puedo aceverar qué no es un tema que se haya tratado en el Concejo Municipal. Al mismo tiempo, creo que esta opinión alcaldicia, no pasa de ser solo eso. Una opinión. Creo que serán otros entes y deben ser otros los mecanismos que concluya con la determinación de un nombre apropiado para dicha nueva y magnífica obra regional. Por mi parte surgen nombres tan destacados como los del reconocido Escritor Francisco Colane, de fama nacional y mundial, cuyo origen Chilote y arraigo con nuera región lo hacen, sin duda un gran candidato. Otro nombre plausible es sin duda el del destacado Escritor, Investigador y Petiodista magallanico, Carlos Vega Delgado. Cuya prolifera obra ha iluminado los momentos más oscuros de la historia Patagonica, asegurando qué futuras generaciones conozcan esa historia no oficial qué incomoda a muchos y devela los sufrimientos e injusticias vividas por los Pueblos Originarios. Así como la Historia del Movimiento Obrero Austral. Sin lugar a dudas, hay más nombres de hombres y mujeres destacadas que podrían coronar esta obra pública en ejecución. Mi mayor convicción en este tema es que debe ser la comunidad organizada la que defina un mecanismo participativo que nos permita la mejor definición. Tal vez nuestro mayor producto regional sea precisamente la producción de intelectuales y artistas, muchas veces invisibilizada, pero también es tarea de la ciudadanía cuidar de este patrimonio.

