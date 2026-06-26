COMPAÑÍA FOLKLÓRICA BRISA AUSTRAL CELEBRA CON GALA ANIVERSARIO SUS 16 AÑOS

El año 2010 hizo su estreno en sociedad la Compañía de Aplicación Folklórica “BRISA AUSTRAL”, con el claro objetivo de rescatar la cultura folklórica tradicional y potenciar la identidad patagónica. En la actualidad, esta agrupación cuenta con casi 70 integrantes, segmentados en Elenco Semillero, Elenco Juvenil y Elenco Adulto, quienes, a su haber, han desarrollado más de 28 obras escénicas.



Es así, que han llevado su trabajo en diversos Campeonatos Regionales de Cueca, Día Internacional de la Danza, en la Gran Noche del Folklore Chileno, vistieron los colores magallánicos en el Congreso Nacional de Cultura de las Municipalidades de Chile, han participado en el Lanzamiento de la Temporada Turística en Magallanes, en el Día Internacional de Folklore, en el Encuentro Nacional del Voluntariado realizado en nuestra ciudad, una impecable presentación en Festival en la Patagonia, así como también, fueron teloneros del Ballet Folklórico Nacional, BAFONA.



Destaca su paso en itinerancias regionales y festivales folklóricos nacionales como en la ciudad de Calama, Puerto Montt, La Serena, Festival Nacional de Folklore en San Bernardo, Santiago, Llanquihue, Tocopilla, Río Bueno, San Pedro de Atacama y giras, representando los colores patrios, en Argentina, Colombia y Brasil. Próximamente, se preparan para viajar nuevamente al extranjero, durante el segundo semestre.



Parte de esta historia es a que se podrá apreciar este domingo 28 de junio, a las 16.00 hrs. en dependencias del Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, en las que “BRISA AUSTRAL” interpretará algunos de los trabajos escénicos realizados a la fecha y cuya entrada es absolutamente liberada y su acceso, por orden de llegada.



La Dirección General de Arte de Brisa Austral, corresponde a Oscar Carrión O., docente de danza folklórica, director de arte de diversos elencos puntarenenses y ex integrante de la Academia del Ballet Folklórico Nacional, BAFONA.



