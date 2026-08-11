ELECCIONES INTERNAS DEL FRENTE AMPLIO MARCARÁN EL INICIO DE UNA NUEVA ETAPA POLÍTICA EN MAGALLANES PARA LA COLECTIVIDAD, AFIRMA MARCO URIBE

El candidato a presidente regional del Frente Amplio, Marco Uribe Saldivia, abordó esta mañana diversos temas de la contingencia política regional y nacional durante una entrevista en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones. En la conversación, el dirigente se refirió al proceso electoral interno que desarrollará el partido este fin de semana, además de entregar su visión sobre descentralización, seguridad, desarrollo regional y la denominada "mega reforma".

Uribe explicó que los días 15 y 16 de agosto la militancia del Frente Amplio elegirá mediante votación electrónica a las nuevas directivas nacionales y regionales del partido, además de integrantes de los distintos órganos internos.

En ese contexto, destacó que en Magallanes existe una lista única para la dirección regional y afirmó que el principal desafío será fortalecer la presencia territorial del partido en toda la región.

"Lo que nosotros propusimos también es poder volver a como era antiguamente, antes de ser Frente Amplio como Convergencia Social, Movimiento Autonomista, respecto de hacer y reunirnos de manera ampliada con la militancia y no tan segmentada a través de frente. Si bien hoy día esto se mantiene, nuestra idea como dirección regional es poder abrirnos nuevamente, reencontrarnos nuevamente en nuestros espacios partidarios para poder seguir trabajando de manera colectiva, que eso es lo fundamental, sobre todo acá en nuestra región que está aislada y que también queremos estar más presentes en las cuatro provincias de nuestra región, sobre todo en Última Esperanza, en donde sabemos que hay una cantidad importante de militantes para poder realizar un trabajo territorial y descentralizador", sostuvo.

Durante la entrevista, el candidato también realizó un análisis crítico respecto del actual escenario político nacional, manifestando preocupación por lo que calificó como una conducción excesivamente centralista del Gobierno.

"Hoy día vemos un gobierno totalmente centralista en donde no hay bajadas territoriales respecto de cómo se van a establecer las políticas públicas y también el desarrollo de nuestra región. Hemos visto perder recursos en los cuales han sido destinados a otras regiones, por lo que es algo preocupante y que tenemos que estar nosotros como partido de oposición y también como bloque de oposición atentos a ir fiscalizando estas medidas que se establecen dentro del proceso gubernamental", afirmó.

Uno de los temas que concentró gran parte de la conversación fue la denominada "mega reforma" impulsada por el Ejecutivo y sus efectos sobre los municipios. Uribe sostuvo que las comunas de Magallanes podrían verse particularmente afectadas debido a su dependencia del Fondo Común Municipal.

"Acá siempre hay que tener una mirada no solamente desde una comuna o una provincia en específico, sino que también hay que ver cómo afecta a nuestras comunas. El 80 por ciento de ellas necesitan de los recursos municipales del Fondo Común Municipal para poder desarrollar su accionar. Es muy preocupante que estos recursos no lleguen para el desarrollo de nuestra región. El centralismo que está existiendo hoy día se está viendo de muy mala manera en la proyección hacia el futuro para nuestra región y para el desarrollo de nuestras distintas comunas", señaló.

Respecto de la agenda de seguridad anunciada por el Ejecutivo, el dirigente sostuvo que las medidas deberán adaptarse a las características propias de Magallanes y no responder exclusivamente a una lógica nacional.

"Acá la estructura regional es totalmente distinta al resto del país. Somos la región que tiene una superficie tremenda, tenemos temas de seguridad fronteriza, los puertos, las rutas marítimas, localidades aisladas, también infraestructura crítica. Hay que ver cómo se va a establecer esto y lo esperable es que haya un trabajo en conjunto con municipios, con el Gobierno Regional, que también participen de esto obviamente las policías, el Ministerio Público, los servicios públicos, las organizaciones sociales y las organizaciones territoriales, que es fundamental para poder saber desde el territorio cuáles son las necesidades y cuál va a ser la solución en específico que se va a dar para nuestra región", indicó.

Consultado sobre la posibilidad de implementar programas piloto en materia de seguridad, como controles biométricos en puntos de ingreso a la región, Uribe manifestó que Magallanes puede transformarse en un territorio de prueba para futuras políticas públicas.

"Si bien nosotros somos la región del uno por ciento del país en materia poblacional, creo que tenemos mucho que decir. Cuando se quieren implementar políticas como marcha blanca, yo creo que desde acá tenemos mucho que decir. En la experiencia reciente se establecieron bastantes ideas desde la región para poder ser implementadas en el resto de Chile. Para mí este tema de implementar políticas desde nuestro territorio para ver esta primera experiencia lo veo de muy buena manera y espero que resulte por el bien del buen vivir de nuestra ciudadanía", expresó.

En materia de inversión y desarrollo económico, el candidato sostuvo que agilizar la tramitación de proyectos no debe significar una disminución de los estándares ambientales ni de los procesos de evaluación.

"Lo que ha ido avanzando el Estado en materia de permisos creo que debe respetarse. No por nada se llegó a una instancia de filtros para poder generar un correcto desarrollo para nuestra región en específico, por lo cual yo espero que esto se mantenga y no se distorsione con estos avisos que realizan algunas autoridades nacionales respecto de acortar el desarrollo. Yo más bien veo que se busca con este tipo de instancias tener un desarrollo sostenible en el tiempo y también con cuidado tanto para la ciudadanía como para el medio ambiente", afirmó.

Al finalizar la entrevista, Uribe realizó un llamado a la militancia frenteamplista de Magallanes a participar en el proceso eleccionario interno del fin de semana, destacando que uno de los objetivos de la nueva directiva será fortalecer la presencia del partido en el territorio y abrir espacios para nuevos adherentes.

"El llamado es a toda la militancia de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena a poder participar este fin de semana en nuestro proceso eleccionario. Tenemos muchas ganas de trabajar, muchas ganas de reactivar la militancia, de abrir nuestra sede partidaria no solamente para la militancia actual, sino que también para nuevos adherentes a nuestro proyecto político descentralizador y regionalista. Como la Lista Magallanes de Frente esperamos contar con harta participación y también nosotros con harto compromiso para trabajar por nuestra querida región", concluyó.





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