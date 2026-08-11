CORO CROATA LLEGA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 114

Con un concierto dedicado a las distintas dimensiones de la mujer, el nuevo espacio cultural de la Biblioteca 114 "Carmen H. de López", en el barrio 18 de Septiembre, tendrá este martes 11 de agosto su primera actividad musical. A partir de las 19:30 horas, el Coro Croata, dirigido por Jorge Sharp Galetovic, presentará el programa "Canciones con Historias de Mujer".

El espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y será gratuito y abierto a todo público. Los asistentes no necesitan invitación y podrán llegar directamente al nuevo espacio cultural.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la puesta en marcha de este espacio y extendió la invitación a los vecinos de la ciudad. "Estamos muy contentos y muy agradecidos porque va a haber un concierto del coro croata, canciones con historia de mujer. Va a ser un lindo concierto, es un coro de alta calidad, así que los invitamos", señaló.

El jefe comunal destacó además que el repertorio será un homenaje a las mujeres y sus distintas historias, invitando a disfrutar de una presentación que combinará música y relatos.