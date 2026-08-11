11 de agosto de 2026
CORO CROATA LLEGA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 114
La presentación será este martes, a las 19:30 horas con un concierto dedicado a las mujeres en sus distintas facetas.
Con un concierto dedicado a las distintas dimensiones de la mujer, el nuevo espacio cultural de la Biblioteca 114 "Carmen H. de López", en el barrio 18 de Septiembre, tendrá este martes 11 de agosto su primera actividad musical. A partir de las 19:30 horas, el Coro Croata, dirigido por Jorge Sharp Galetovic, presentará el programa "Canciones con Historias de Mujer".
El espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y será gratuito y abierto a todo público. Los asistentes no necesitan invitación y podrán llegar directamente al nuevo espacio cultural.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la puesta en marcha de este espacio y extendió la invitación a los vecinos de la ciudad. "Estamos muy contentos y muy agradecidos porque va a haber un concierto del coro croata, canciones con historia de mujer. Va a ser un lindo concierto, es un coro de alta calidad, así que los invitamos", señaló.
El jefe comunal destacó además que el repertorio será un homenaje a las mujeres y sus distintas historias, invitando a disfrutar de una presentación que combinará música y relatos.
Noticias
Relacionadas
Durante la investigación se logró establecer que, entre los meses de febrero y mayo de este año, se registró la sustracción de bovinos desde la estancia, así como la participación de tres imputados en el delito.
Durante la investigación se logró establecer que, entre los meses de febrero y mayo de este año, se registró la sustracción de bovinos desde la estancia, así como la participación de tres imputados en el delito.
Noticias
Destacadas
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.