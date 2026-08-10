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10 de agosto de 2026

ELENCO DEL TEATRO MUNICIPAL ESTRENÓ "EDUARDO MANOS DE TIJERA"

La adaptación teatral del clásico de Tim Burton fue presentada este domingo con dos funciones y destacó por abordar, a través del humor y la música, temáticas como la inclusión, la empatía y el respeto.

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Con un lleno total y dos funciones realizadas este domingo, el Elenco de Teatro Municipal de Punta Arenas estrenó "Eduardo Manos de Tijera"una adaptación teatral inspirada en el clásico cinematográfico de Tim Burton Joven manos de tijeraestrenado en 1990.

La propuesta presentó la historia de Eduardo, un joven creado por un inventor que, antes de terminar su obra, lo deja con tijeras en lugar de manos. Tras vivir durante años aislado en un castillo, su llegada a un colorido vecindario despertó curiosidad, admiración y también temor frente a aquello que parece diferente.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el trabajo desarrollado por el elenco para realizar esta producción. "Es una adaptación que fue generada por nuestros equipos, sobre todo por su directora, Paulina Carrasco, quien con su elenco traspasó una película que dura dos horas a una obra más infantil, con personajes más identificables para los niños, y se hizo de manera brillante", señaló.

Radonich también valoró la producción local y la interpretación de los actores y actrices, destacando que se trató de un estreno inédito para la ciudad. "Estamos hablando de un personaje que tiene manos de tijera, por tanto, hay toda una ambientación que se logra con una producción 100% local. Y lo tercero, que creo que es lo más importante, es tener una gran actuación en una obra que nunca se había dado acá, por tanto, esto es un estreno y creo que crece finalmente todo lo que fue la producción, la interpretación, pero sobre todo ir más allá, con una adaptación de una película", afirmó.

El montaje contó con 15 actores en escena, integrantes de un elenco intergeneracional compuesto por personas de entre 11 y 76 años. La propuesta fue dirigida a un público familiar, desde los 7 años, y tuvo una duración aproximada de 60 minutos.

Para el jefe comunal, uno de los principales valores de la obra estuvo precisamente en el mensaje que entrega en torno a los prejuicios y la discriminación hacia quienes son percibidos como diferentes.

Tras su estreno, "Eduardo Manos de Tijera" tendrá una nueva presentación en el marco de la Feria del Libro, el próximo sábado 22 de agosto, en el mismo recinto. Las entradas serán distribuidas a través de Unimarc Sur y el Teatro Municipal, siguiendo el mismo sistema utilizado para las funciones.

De esta manera, el Elenco del Teatro Municipal de Punta Arenas continúa fortaleciendo su trabajo artístico local con una propuesta familiar que utiliza el teatro como espacio de encuentro y reflexión sobre la empatía, la inclusión y el respeto por las diferencias.
ESTRENO OBRA DE TEATRO

MUNICIPIO INVITA A RETIRAR INVITACIONES PARA EL ESTRENO DE "EDUARDO MANOS DE TIJERA"

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