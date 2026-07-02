BEATRICE BERTHOLD CAUTIVÓ AL PÚBLICO EN EL INICIO DEL CICLO DE PIANO DEL MUNICIPIO

Con una ovación del público culminó la presentación de la pianista alemana Beatrice Berthold en el Teatro Municipal "José Bohr" de Punta Arenas, espacio donde ofreció el concierto "Pasión Iberoamericana", con un recorrido por algunas de las obras más representativas de los compositores Enrique Granados, Joaquín Turina, Isaac Albéniz y Heitor Villa-Lobos.

La artista, de amplia trayectoria internacional, transportó a los asistentes por distintos paisajes sonoros de España y Brasil, en un concierto que marcó una nueva fecha del ciclo de piano impulsado por la Municipalidad de Punta Arenas y la Fundación Municipal de Cultura.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la presentación forma parte del esfuerzo municipal por acercar espectáculos de primer nivel a la comunidad. "Estamos viviendo una intensa agenda de actividades durante este invierno y también queremos que nuestros vecinos puedan disfrutar de artistas de excelencia. Es un gran esfuerzo de la Municipalidad y de la Fundación Municipal para que el Teatro Municipal continúe consolidándose como uno de los escenarios culturales más importantes del sur del mundo", afirmó.

El jefe comunal agregó que el ciclo continuará durante el segundo semestre con la participación de destacados pianistas nacionales e internacionales, cuyas fechas ya forman parte de la programación cultural de la ciudad.

Al término del recital, Berthold destacó que "fue un público fantástico, increíble, un teatro maravilloso. Yo no lo conocía y es mi primera vez en Punta Arenas y estoy muy feliz. Siempre quería conocer Punta Arenas porque es mágico el lugar y estoy muy agradecida a la municipalidad por esa invitación al Ciclo de Piano", señaló.

En cuanto al piano C. Bechstein D 282 del Teatro Municipal, Beatrice Berthold mencionó: "El instrumento es una joya en realidad en todo Chile. Yo conozco pocos instrumentos de esa calidad y hay que cuidarlo bien, hay que mantenerlo bien. Es bueno que está en buenas manos, siempre el mismo afinador y es realmente algo muy impresionante. Uno de los mejores pianos que he tocado en Chile", puntualizó.

Entre el público, Alejandra Ponticas valoró la posibilidad de acceder a este tipo de espectáculos. "Hemos venido a todas las presentaciones y realmente vale la pena. Antes no podíamos tener este tipo de presentaciones porque no teníamos un piano. Ojalá que lo sigan cuidando tan bien como hasta ahora", expresó.

La agenda cultural municipal continuará durante julio con las galas de los elencos municipales entre el 6 y el 19 de julio, la obra "El Mago de Oz" el 11 de julio en el Centro Cultural, la Gala de la XII Convención de Circo el 12 de julio en el Teatro Municipal y el cierre de los talleres artístico-culturales los días 25 y 26 de julio.