DESDE LAS AULAS HASTA LOS ESPACIOS DE TRABAJO: NATALES FORTALECE SU COMPROMISO CON LA PREVENCIÓN

​La prevención se construye todos los días y en distintos espacios de la vida. Esa mirada es la que está impulsando SENDA Previene Natales, programa de SENDA ejecutado por la Municipalidad de Natales, a través de un trabajo que durante las últimas semanas ha involucrado a trabajadoras, trabajadores, docentes y comunidades educativas de la comuna.



Una de las acciones se desarrolló junto a Cafetería HOLASTE, donde finalizó un proceso de capacitación que culminó con la elaboración participativa de una Estrategia Preventiva y la firma de un Plan de Acción y Seguimiento.



El acuerdo contempla acciones orientadas a fortalecer el bienestar laboral, entre ellas la promoción de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, el desarrollo de espacios saludables, la escucha activa y resolución de conflictos, además de acciones de sensibilización y difusión de información preventiva mediante reuniones y otras instancias de participación.



Para la directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, este tipo de iniciativas demuestra que la prevención puede incorporarse de manera concreta a la vida cotidiana de las organizaciones.



“La prevención se fortalece cuando somos capaces de llevarla a los espacios donde las personas trabajan, estudian y comparten diariamente. El compromiso de Cafetería HOLASTE es una muy buena señal, porque demuestra que promover el bienestar y prevenir el consumo de alcohol y otras drogas también puede ser parte de una cultura laboral basada en el cuidado, la escucha y el respeto”, señaló.





El desafío de prevenir desde las escuelas



El trabajo territorial también ha puesto especial énfasis en las comunidades educativas. En el Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez se realizó una jornada de sensibilización con docentes sobre el trabajo preventivo selectivo con grupos de niños y niñas.



La prevención selectiva trabaja con grupos que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad, entregando apoyo y herramientas específicas para fortalecer su bienestar y prevenir oportunamente el consumo de alcohol y otras drogas.

Durante la actividad se revisaron los criterios de evaluación para la incorporación a estas intervenciones y se reflexionó sobre conceptos fundamentales como la corresponsabilidad y la





parentalidad social, destacando que la protección y el desarrollo integral de niños y niñas es una responsabilidad que involucra a toda la comunidad.



A esta iniciativa se sumó una jornada de capacitación con docentes del Colegio Puerto Natales, centrada en el Continuo Preventivo, abordando su importancia en el desarrollo de estrategias preventivas, el uso de la plataforma para su implementación y seguimiento y el impacto que tiene la prevención en niños, niñas y adolescentes.



El Continuo Preventivo Escolar entrega herramientas de prevención adaptadas a cada etapa del desarrollo de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo habilidades para el bienestar, el autocuidado y la toma de decisiones saludables.



Las capacitaciones también relevaron el rol de los equipos educativos como agentes protectores y promotores de factores de protección, entregando herramientas que permitan fortalecer el acompañamiento y el bienestar de las y los estudiantes.

En este contexto, la directora regional de SENDA destacó la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo en los territorios.



“Cada docente, cada familia y cada integrante de una comunidad educativa puede convertirse en un agente de prevención. Cuando generamos espacios para escuchar, acompañar y se entregan herramientas y apoyos para enfrentar situaciones de riesgo, estamos contribuyendo a que niños, niñas y adolescentes tengan mayores oportunidades de desarrollarse plenamente. Por eso, la prevención es una tarea de todos y todas”, afirmó.



Desde SENDA Magallanes valoraron el trabajo que desarrolla SENDA Previene Natales junto a la Municipalidad de Natales y las distintas instituciones y organizaciones de la comuna, fortaleciendo una red local que entiende la prevención como un compromiso colectivo.



De esta manera, las acciones desarrolladas en empresas y establecimientos educacionales buscan avanzar hacia entornos más saludables, protectores y comprometidos con el bienestar, instalando capacidades que permitan abordar preventivamente el consumo de alcohol y otras drogas y, al mismo tiempo, promover comunidades donde las personas puedan sentirse acompañadas y cuidadas.

