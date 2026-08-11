Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

11 de agosto de 2026

DESDE LAS AULAS HASTA LOS ESPACIOS DE TRABAJO: NATALES FORTALECE SU COMPROMISO CON LA PREVENCIÓN

SENDA Previene Natales, ejecutado por la Municipalidad de la comuna, impulsa acciones con comunidades educativas y el sector laboral para fortalecer capacidades de cuidado y protección, promover el bienestar y prevenir el consumo de alcohol y otras drogas.

Liceo Luis Cruz Martínez

​La prevención se construye todos los días y en distintos espacios de la vida. Esa mirada es la que está impulsando SENDA Previene Natales, programa de SENDA ejecutado por la Municipalidad de Natales, a través de un trabajo que durante las últimas semanas ha involucrado a trabajadoras, trabajadores, docentes y comunidades educativas de la comuna.

 
Una de las acciones se desarrolló junto a Cafetería HOLASTE, donde finalizó un proceso de capacitación que culminó con la elaboración participativa de una Estrategia Preventiva y la firma de un Plan de Acción y Seguimiento.

 
El acuerdo contempla acciones orientadas a fortalecer el bienestar laboral, entre ellas la promoción de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, el desarrollo de espacios saludables, la escucha activa y resolución de conflictos, además de acciones de sensibilización y difusión de información preventiva mediante reuniones y otras instancias de participación.

 
Para la directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, este tipo de iniciativas demuestra que la prevención puede incorporarse de manera concreta a la vida cotidiana de las organizaciones.

 
“La prevención se fortalece cuando somos capaces de llevarla a los espacios donde las personas trabajan, estudian y comparten diariamente. El compromiso de Cafetería HOLASTE es una muy buena señal, porque demuestra que promover el bienestar y prevenir el consumo de alcohol y otras drogas también puede ser parte de una cultura laboral basada en el cuidado, la escucha y el respeto”, señaló.

 

El desafío de prevenir desde las escuelas

 
El trabajo territorial también ha puesto especial énfasis en las comunidades educativas. En el Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez se realizó una jornada de sensibilización con docentes sobre el trabajo preventivo selectivo con grupos de niños y niñas.

 
La prevención selectiva trabaja con grupos que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad, entregando apoyo y herramientas específicas para fortalecer su bienestar y prevenir oportunamente el consumo de alcohol y otras drogas.
Durante la actividad se revisaron los criterios de evaluación para la incorporación a estas intervenciones y se reflexionó sobre conceptos fundamentales como la corresponsabilidad y la


parentalidad social, destacando que la protección y el desarrollo integral de niños y niñas es una responsabilidad que involucra a toda la comunidad.

 
A esta iniciativa se sumó una jornada de capacitación con docentes del Colegio Puerto Natales, centrada en el Continuo Preventivo, abordando su importancia en el desarrollo de estrategias preventivas, el uso de la plataforma para su implementación y seguimiento y el impacto que tiene la prevención en niños, niñas y adolescentes.

 
El Continuo Preventivo Escolar entrega herramientas de prevención adaptadas a cada etapa del desarrollo de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo habilidades para el bienestar, el autocuidado y la toma de decisiones saludables.

 
Las capacitaciones también relevaron el rol de los equipos educativos como agentes protectores y promotores de factores de protección, entregando herramientas que permitan fortalecer el acompañamiento y el bienestar de las y los estudiantes.
En este contexto, la directora regional de SENDA destacó la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo en los territorios.

 
“Cada docente, cada familia y cada integrante de una comunidad educativa puede convertirse en un agente de prevención. Cuando generamos espacios para escuchar, acompañar y se entregan herramientas y apoyos para enfrentar situaciones de riesgo, estamos contribuyendo a que niños, niñas y adolescentes tengan mayores oportunidades de desarrollarse plenamente. Por eso, la prevención es una tarea de todos y todas”, afirmó.

 
Desde SENDA Magallanes valoraron el trabajo que desarrolla SENDA Previene Natales junto a la Municipalidad de Natales y las distintas instituciones y organizaciones de la comuna, fortaleciendo una red local que entiende la prevención como un compromiso colectivo.

 
De esta manera, las acciones desarrolladas en empresas y establecimientos educacionales buscan avanzar hacia entornos más saludables, protectores y comprometidos con el bienestar, instalando capacidades que permitan abordar preventivamente el consumo de alcohol y otras drogas y, al mismo tiempo, promover comunidades donde las personas puedan sentirse acompañadas y cuidadas.

feriasaludcardiovascular

MES DEL CORAZÓN: FERIA DE SALUD ACERCÓ CONTROLES PREVENTIVOS Y PROMOVIÓ EL AUTOCUIDADO EN LA COMUNIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PDI DETUVO A TRES SUJETOS TRAS INVESTIGACIÓN POR ABIGEATO EN UNA ESTANCIA DE TORRES DEL PAINE

Leer Más

Durante la investigación se logró establecer que, entre los meses de febrero y mayo de este año, se registró la sustracción de bovinos desde la estancia, así como la participación de tres imputados en el delito.

Durante la investigación se logró establecer que, entre los meses de febrero y mayo de este año, se registró la sustracción de bovinos desde la estancia, así como la participación de tres imputados en el delito.

detenidoabigeato
nuestrospodcast
complejofronterizo

AUTORIDADES REFUERZAN COORDINACIÓN PARA FORTALECER LA SEGURIDAD EN EL COMPLEJO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL MONTE AYMOND

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
Liceo Luis Cruz Martínez

DESDE LAS AULAS HASTA LOS ESPACIOS DE TRABAJO: NATALES FORTALECE SU COMPROMISO CON LA PREVENCIÓN

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
cocina

SABORES QUE HONRAN NUESTRA HISTORIA: LA YEGUA LOCA CELEBRA LA HERENCIA CROATA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
RENÉ GÓMEZ

RENÉ GÓMEZ DESTACA LOS 10 AÑOS DE HALIM MUSIC Y EL IMPULSO A LA MÚSICA INDEPENDIENTE EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.