SENDA MAGALLANES CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓN CON JORNADA SOBRE PARENTALIDAD SOCIAL

SENDA Magallanes conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas con una jornada de Parentalidad Social dirigida a funcionarias y funcionarios del Servicio de Salud Magallanes. La iniciativa buscó fortalecer el rol protector que pueden ejercer las personas adultas en los distintos espacios donde se desarrollan niñas, niños y adolescentes, cerrando además las actividades del Mes de la Prevención.

Durante junio, el servicio reforzó su agenda de acciones preventivas en establecimientos educacionales, instituciones públicas, espacios laborales y organizaciones comunitarias bajo el lema "Yo la pienso primero". Estas iniciativas complementan el trabajo permanente que desarrolla SENDA a lo largo del año para promover comunidades más protectoras y fortalecer factores que contribuyan al bienestar de las personas.

La directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, señaló que la prevención es una responsabilidad compartida y destacó la importancia de que las personas adultas se transformen en factores protectores para niñas, niños y adolescentes. Asimismo, indicó que la evidencia demuestra que las intervenciones preventivas, cuando involucran a familias, comunidades e instituciones, permiten reducir los factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y otras drogas.

En el marco de esta conmemoración, SENDA también valoró iniciativas impulsadas por distintas instituciones de la región. Entre ellas, destacó el llamado realizado por la Capitanía de Puerto de Punta Arenas para que quienes participaron en el Chapuzón del Estrecho respetaran las normas de seguridad, evitaran asistir en estado de ebriedad y no consumieran alcohol ni cigarrillos en el sector de playa. Además, reconoció al Colegio Alemán de Punta Arenas por desarrollar actividades preventivas junto a su comunidad educativa con motivo del 26 de junio.

La directora regional concluyó que estas acciones reflejan el compromiso de instituciones públicas, establecimientos educacionales y organizaciones con la prevención, enfatizando que el trabajo conjunto permite avanzar hacia comunidades más saludables, seguras y protectoras para todas las personas.

​

