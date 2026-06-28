Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

28 de junio de 2026

SENDA MAGALLANES CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓN CON JORNADA SOBRE PARENTALIDAD SOCIAL

​La actividad reunió a funcionarias y funcionarios del Servicio de Salud Magallanes y marcó el cierre del Mes de la Prevención, desarrollado bajo el lema "Yo la pienso primero".

3

SENDA Magallanes conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas con una jornada de Parentalidad Social dirigida a funcionarias y funcionarios del Servicio de Salud Magallanes. La iniciativa buscó fortalecer el rol protector que pueden ejercer las personas adultas en los distintos espacios donde se desarrollan niñas, niños y adolescentes, cerrando además las actividades del Mes de la Prevención.

Durante junio, el servicio reforzó su agenda de acciones preventivas en establecimientos educacionales, instituciones públicas, espacios laborales y organizaciones comunitarias bajo el lema "Yo la pienso primero". Estas iniciativas complementan el trabajo permanente que desarrolla SENDA a lo largo del año para promover comunidades más protectoras y fortalecer factores que contribuyan al bienestar de las personas.

La directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, señaló que la prevención es una responsabilidad compartida y destacó la importancia de que las personas adultas se transformen en factores protectores para niñas, niños y adolescentes. Asimismo, indicó que la evidencia demuestra que las intervenciones preventivas, cuando involucran a familias, comunidades e instituciones, permiten reducir los factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y otras drogas.

En el marco de esta conmemoración, SENDA también valoró iniciativas impulsadas por distintas instituciones de la región. Entre ellas, destacó el llamado realizado por la Capitanía de Puerto de Punta Arenas para que quienes participaron en el Chapuzón del Estrecho respetaran las normas de seguridad, evitaran asistir en estado de ebriedad y no consumieran alcohol ni cigarrillos en el sector de playa. Además, reconoció al Colegio Alemán de Punta Arenas por desarrollar actividades preventivas junto a su comunidad educativa con motivo del 26 de junio.

La directora regional concluyó que estas acciones reflejan el compromiso de instituciones públicas, establecimientos educacionales y organizaciones con la prevención, enfatizando que el trabajo conjunto permite avanzar hacia comunidades más saludables, seguras y protectoras para todas las personas.


3

NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS IMPULSAN EXPERIENCIAS EN TERRITORIOS REMOTOS DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MÁS DE 7.500 PERSONAS DESAFIARON EL FRÍO EN UNA NUEVA EDICIÓN DEL CHAPUZÓN DEL ESTRECHO

Leer Más

​La tradicional actividad de las Invernadas de Punta Arenas reunió a participantes de distintas edades y nacionalidades, consolidándose como uno de los principales eventos del invierno en la capital regional.

​La tradicional actividad de las Invernadas de Punta Arenas reunió a participantes de distintas edades y nacionalidades, consolidándose como uno de los principales eventos del invierno en la capital regional.

CP 50
nuestrospodcast
3

SENDA MAGALLANES CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓN CON JORNADA SOBRE PARENTALIDAD SOCIAL

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
3

SENDA MAGALLANES CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓN CON JORNADA SOBRE PARENTALIDAD SOCIAL

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
PROMOCION EN LICEO LUIS ALBERTO BARRERA 9

IVª BRIGADA AÉREA PROMOVIÓ LA VOCACIÓN AEROESPACIAL ENTRE ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PATAGONIA LIGHT FESTIVAL 2026 (21)

PATAGONIA LIGHT FESTIVAL INICIA OCHO NOCHES LLENAS DE LUZ Y ARTE EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250