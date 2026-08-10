AVENIDA CIRCUNVALACIÓN ALCANZA 86% DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 5

Un 86% de avance alcanzan las obras de construcción del Tramo 5 de la Avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva, proyecto financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y ejecutado por el Serviu Magallanes, que considera una inversión superior a los $8.394 millones.

Autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizaron este lunes una visita a las faenas junto a representantes de la comunidad del sector, constatando el progreso de los trabajos que se desarrollan a lo largo de 1,14 kilómetros entre General Estanislao del Canto y Capitán Guillermos.

El Tramo 5 corresponde al primero en construcción de la Avenida Circunvalación, proyecto vial de gran magnitud que considera aproximadamente 10 kilómetros, divididos en ocho tramos, para generar progresivamente una nueva conexión entre el norte y el sur de Punta Arenas. Por su escala, la inversión que implica su desarrollo y los empleos asociados a su construcción constituye actualmente la obra vial en ejecución más importante de la ciudad.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó el avance de las faenas y especialmente el impacto que tendrá la nueva infraestructura en quienes habitan el sector. “Estamos muy contentos con el porcentaje de avance y, principalmente, con ver la conformidad de los vecinos respecto de cómo estas obras van a impactar en su calidad de vida, mejorando la plusvalía y contribuyendo a generar barrios más integrados, eso es lo que buscamos como Ministerio. Vamos de acuerdo con el itinerario y la empresa ha sido responsable con los tiempos y los plazos”, señaló.

Una obra que transforma el sector

La construcción contempla una avenida de cuatro pistas, distribuidas en dos calzadas en dirección norte y dos en dirección sur, separadas por un bandejón central. A ello se suman aceras, ciclovía bidireccional, accesibilidad universal, solución de aguas lluvias, paraderos de locomoción colectiva, iluminación peatonal y vehicular, mobiliario urbano, áreas verdes, paisajismo, señalización y elementos de seguridad vial.

La intervención permitirá mejorar especialmente la conectividad de sectores residenciales ubicados en el entorno de la nueva avenida, entre ellos los conjuntos habitacionales La Foresta y Valle Los Sauces, además de entregar un nuevo estándar urbano a este sector de Punta Arenas.

La segunda directora de la Junta de Vecinos Alfredo Lorca, Olga Sánchez Paredes, valoró los cambios que ya comienzan a apreciarse en el sector. “Cada vez va quedando mejor y es muy lindo porque es un progreso. Estamos felices porque vamos a tener más espacio y va a ser una avenida principal. Estamos fascinados”, expresó.

Actualmente las faenas se mantienen activas en cuatro frentes de trabajo, con ejecución y terminaciones de paraderos, sumideros y cámaras, construcción de aceras y ciclovía, obras de contención y trabajos en el bandejón central. Paralelamente, se desarrollan coordinaciones con la Dirección de Tránsito para las labores de señalización y demarcación vial.

Continuidad de la Circunvalación

El director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que el Tramo 5 representa el inicio de un proyecto de escala ciudad y destacó las características de la nueva infraestructura.

“Este es el primer tramo que estamos ejecutando. Considera accesibilidad universal, luminarias, calzadas de siete metros, un bandejón central y todo lo relacionado con seguridad vial. Este tramo va a aportar mucho a los vecinos del sector y, sobre todo, a la conectividad hacia el sector norte cuando sigamos avanzando con el Tramo 6”, indicó.

Respecto de la continuidad del proyecto, González explicó que uno de los próximos desafíos será el Tramo 4, entre General del Canto y Pedro Bórquez, que considera aproximadamente 1.300 metros de extensión y la construcción de un puente de 80 metros sobre el río Las Minas.

Actualmente se trabaja en el proceso previo a las expropiaciones requeridas para esta intervención. “Estamos esperando el informe de los peritos que nos va a servir para fijar los montos de expropiación. Teniendo ese informe a la vista podremos comenzar el proceso durante este año y el próximo iniciar la licitación para su ejecución”, señaló el director (s).

Asimismo, los tramos 6 y 7, que permitirán continuar la Circunvalación desde Capitán Guillermos hacia Enrique Abello y posteriormente Los Flamencos, cuentan con Recomendación Satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El contrato del Tramo 5 establece como fecha de término el 11 de julio de 2027, sin embargo, dado el avance que presentan las obras, se proyecta habilitar el tránsito vehicular antes del término contractual, una vez que los trabajos se encuentren finalizados y debidamente recepcionados por el Serviu Magallanes.