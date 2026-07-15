MINVU Y FAMILIAS BENEFICIARIAS REALIZARON LA PRIMERA VISITA DE OBRAS AL PROYECTO "BRISAS DEL ESTRECHO 3"

Autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizaron la primera visita de obras al proyecto habitacional “Brisas del Estrecho 3”, instancia en la que recorrieron el terreno junto a representantes de las familias beneficiarias para constatar el avance de las obras y conocer el desarrollo de una iniciativa que permitirá entregar una solución definitiva a 87 familias de la comuna de Punta Arenas.







En la actividad participaron el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría; el director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo; y representantes del comité de vivienda “Sueños Patagónicos”, quienes conocieron el estado de ejecución del proyecto, que actualmente alcanza un 7% de avance, con trabajos concentrados en la construcción de muros de contención, excavaciones y obras preliminares para el desarrollo del conjunto habitacional.







El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó que esta primera visita permite a las familias conocer en terreno el avance de un proyecto que comienza a tomar forma, mientras los equipos técnicos pueden revisar las obras de movimiento de tierra, paquetes estructurales, la mecánica del suelo y la formación de los radieres de las casas.







"Esta es la primera visita que realizamos a este proyecto habitacional. Son 87 viviendas que ya iniciaron su construcción y hoy registran un 7% de avance. El proyecto contempla tres tipologías de vivienda, incluyendo seis adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida. Para nosotros es muy importante que las familias puedan recorrer las obras, conocer su estado de avance y también interiorizarse sobre los aspectos técnicos propios de esta etapa", destacó el seremi de Vivienda y Urbanismo.







La presidenta del comité de vivienda “Sueños Patagónicos”, Ximena Arteaga Nahuelneri, manifestó la emoción de las familias al recorrer por primera vez el lugar donde se construyen sus futuras viviendas. "Estamos muy contentas de poder ver los primeros avances de las casas que hemos esperado durante tantos años. Hoy nuestro grupo de socias pudo conocer cómo avanza este sueño que cada día se ve más cercano. La mayoría de las familias vive actualmente de allegada o arrendando, por lo que este proyecto representa la posibilidad de entregar un mejor futuro y una mayor tranquilidad a nuestras familias", valoró.







Por su parte, el director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, destacó el estándar constructivo y el equipamiento que incorporará el nuevo barrio. "El proyecto contempla viviendas aisladas de tres tipologías. La mayoría corresponde a 57 metros cuadrados, construidas con paneles SIP, ventanas termopanel y calefacción central mediante caldera. Además, considera más de 2.000 metros cuadrados de áreas verdes, juegos infantiles, circuito fitness-calistenia y una sala de uso múltiple, conformando un barrio pensado para entregar una mejor calidad de vida a las familias", explicó.







Durante la visita las representantes de las familias beneficiarias valoraron el avance de las obras y la posibilidad de conocer en terreno el desarrollo del proyecto desde el inicio. Carmen Ampuero Ojeda, beneficiaria del conjunto habitacional, destacó que acceder a una vivienda definitiva representa un cambio significativo para su familia.







"Llevamos mucho tiempo postulando y, como muchas familias, hemos debido enfrentar el alto costo de los arriendos y de los servicios básicos. En mi caso accederé a una de las viviendas adaptadas por la condición de discapacidad que compartimos con mi hija. Estamos muy contentas y agradecidas por esta oportunidad y por ver que las obras avanzan bien, dentro de los plazos establecidos", comentó Carmen Ampuero.







El proyecto “Brisas del Estrecho 3” contempla una inversión superior a $9.200 millones, financiada por el Minvu, el Gobierno Regional y el ahorro de las familias. El conjunto habitacional considera la construcción de 87 viviendas, de las cuales 81 serán de dos pisos, mientras que seis estarán adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida, incorporando criterios de accesibilidad e inclusión desde su diseño.







Además de las viviendas, el proyecto incorporará 2.120 metros cuadrados de áreas verdes, juegos infantiles, circuito fitness-calistenia, sala de uso múltiple, mobiliario urbano, iluminación y obras de urbanización, contribuyendo al desarrollo del sector sur de Punta Arenas y a la consolidación de un barrio pensado para mejorar la calidad de vida de sus futuras vecinas y vecinos.

