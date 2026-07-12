¡QUE MAGALLANES SE HAGA PRESENTE! PROYECTO BUSCA RECOPILAR LAS RECETAS DE LAS ABUELAS DE TODO CHILE

Las recetas familiares que durante años han reunido a distintas generaciones podrían transformarse en parte de un registro audiovisual que busca preservar el patrimonio culinario del país. Ese es el objetivo de "Las Güelis", un proyecto impulsado por el periodista gastronómico José Manuel Vilches y el fotógrafo Joaquín Baus, quienes recorren Chile recopilando las recetas e historias de abuelas de distintas localidades.

La iniciativa nació como un homenaje a la abuela del periodista, fallecida hace más de una década, cuyas recetas nunca alcanzó a registrar. Hoy, ese recuerdo se convirtió en un proyecto abierto a todas las familias del país, con la intención de rescatar preparaciones tradicionales y las historias que las acompañan.

A través de la cuenta de Instagram @lasguelis.cl, los nietos y nietas pueden inscribir a sus abuelas mediante un formulario disponible en la biografía del perfil. El proyecto contempla visitar distintas ciudades y localidades de Chile para grabar las recetas directamente en las cocinas de sus protagonistas.

Los impulsores de la iniciativa hicieron un llamado a que familias de la Región de Magallanes también participen, con el propósito de incorporar preparaciones típicas y relatos familiares que forman parte de la identidad gastronómica del extremo sur del país.

​



Fuente: The Clinic