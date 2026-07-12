PDI Y ARMADA REALIZAN FISCALIZACIÓN MIGRATORIA EN PUNTA ARENAS Y PUERTO WILLIAMS

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, en coordinación con personal de la Policía Marítima de la Armada, realizaron un operativo de fiscalización en Punta Arenas y Puerto Williams con el objetivo de verificar la situación migratoria de personas extranjeras y reforzar las labores de control.

Las fiscalizaciones se desarrollaron en el sector de Barranco Amarillo, en Punta Arenas, y en el terminal pesquero de Puerto Williams. Durante el procedimiento, los funcionarios revisaron la permanencia de ciudadanos extranjeros en el país, además de detectar eventuales infracciones a la Ley de Migración y Extranjería y posibles requerimientos judiciales vigentes.

El comisario Leonardo Alegría, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, informó que la mayoría de las personas extranjeras fiscalizadas se encontraba con su situación migratoria regular. No obstante, indicó que un hombre fue denunciado al Servicio Nacional de Migraciones por realizar labores remuneradas sin contar con la autorización correspondiente.

Desde la PDI señalaron que este tipo de fiscalizaciones interagenciales busca fortalecer el control migratorio y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en distintos puntos de la Región de Magallanes.

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