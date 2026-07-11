11 de julio de 2026
COMUNA DE LA ANTÁRTICA CONMEMORA 65 AÑOS DESDE SU CREACIÓN OFICIAL
Creada el 11 de julio de 1961, forma parte de la Provincia de la Antártica Chilena y es la comuna de mayor superficie del país, con administración delegada a la Municipalidad de Cabo de Hornos.
Este 11 de julio se conmemora un nuevo aniversario de la creación de la comuna de la Antártica, establecida oficialmente mediante el Decreto N.° 3.773 de 1961 como parte del Territorio Chileno Antártico. La comuna integra actualmente la Provincia de la Antártica Chilena, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
La capital oficial de la comuna es Puerto Covadonga, nombre civil de la Base General Bernardo O'Higgins, mientras que Villa Las Estrellas constituye su principal asentamiento civil. Se trata de la única comuna del país que no cuenta con un municipio propio, por lo que su administración está delegada en la Municipalidad de Cabo de Hornos.
En sus primeros años, la comuna dependió administrativamente del entonces Departamento de Magallanes. Posteriormente, en 1975, con la creación de la Provincia de la Antártica Chilena, pasó a depender de Puerto Williams, actual capital provincial.
Con una superficie aproximada de 1.250.000 kilómetros cuadrados, la comuna de la Antártica es la de mayor extensión territorial de Chile. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), registra una población de 138 habitantes, lo que la convierte en una de las comunas con menor densidad poblacional del país.
La nueva estructura permitirá avanzar en la construcción del camino que unirá Estancia Vicuña con Yendegaia. La obra registra un 83% de avance en su Etapa XI y forma parte de un proyecto estratégico para mejorar la conectividad y reforzar la presencia del Estado en el extremo sur del país.
La nueva estructura permitirá avanzar en la construcción del camino que unirá Estancia Vicuña con Yendegaia. La obra registra un 83% de avance en su Etapa XI y forma parte de un proyecto estratégico para mejorar la conectividad y reforzar la presencia del Estado en el extremo sur del país.