TALLER MUNICIPAL DE ESCALADA CULMINÓ CON EXITOSO CIERRE JUNTO A LAS FAMILIAS

Con una jornada llena de desafíos, concursos y la participación de padres, madres y apoderados, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Unidad de Infancia y Juventud, realizó el cierre del Taller de Iniciación a la Escalada, iniciativa desarrollada en Japo Boulder que, durante tres meses, permitió que 20 niños, niñas y adolescentes, de entre 8 y 18 años, conocieran esta disciplina deportiva y sus múltiples beneficios para el desarrollo físico, social y emocional.

El taller comenzó el 7 de abril y contempló 12 sesiones dirigidas por el monitor Joaquín Moreno, quien acompañó a los participantes en un proceso de aprendizaje progresivo, orientado tanto al desarrollo técnico como al fortalecimiento de la confianza, el trabajo en equipo y la superación personal. La actividad final permitió que las familias compartieran la experiencia de escalar junto a sus hijos, fortaleciendo el vínculo entre ellos y valorando los avances alcanzados durante el semestre.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta iniciativa forma parte de la amplia oferta de programas municipales que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad. "Como Municipalidad desarrollamos actividades deportivas, culturales y recreativas para distintos grupos etarios, llegando a más de cuatro mil vecinos que participan de manera permanente en nuestros talleres. Este curso de escalada permitió que 20 niños y jóvenes conocieran una disciplina diferente, con todas las medidas de seguridad y guiados por un monitor especializado. Siempre estamos buscando nuevas alternativas para fomentar la actividad física y ofrecer espacios de desarrollo para todas las edades. Agradecemos la confianza de las familias, felicitamos al profesor y, especialmente, a los niños y jóvenes que asumieron este desafío con mucho entusiasmo", señaló la autoridad comunal.

Durante las 12 sesiones, los participantes aprendieron desde los conceptos básicos de la escalada hasta técnicas más avanzadas, desarrollando coordinación, equilibrio, fuerza y resolución de problemas a través de dinámicas lúdicas adaptadas a cada nivel.

El monitor Joaquín Moreno explicó que el taller fue mucho más que aprender a escalar. "Durante estos tres meses trabajamos no solo la técnica, sino también la capacidad de enfrentar nuevos desafíos, superar la frustración y ganar confianza. Los niños aprendieron desde los distintos tipos de presas y movimientos básicos hasta ejercicios de coordinación y equilibrio mediante juegos en el muro. Lo más gratificante es ver cómo muchos encuentran en la escalada un deporte con el que realmente se identifican, especialmente quienes antes no se sentían atraídos por otras disciplinas", comentó.

Desde 2023, este taller ha demostrado importantes resultados entre sus participantes, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, favorecer la salud integral y ofrecer un espacio que permite desconectarse del uso excesivo de pantallas, uno de los principales desafíos que enfrentan hoy niños y adolescentes.

Los propios apoderados valoraron el impacto que ha tenido esta experiencia. Lorena Stuardo, madre de Julieta y tía de Catalina, destacó que la escalada ha significado una alternativa distinta para las niñas. "Es una actividad muy entretenida que las saca de la rutina y del tiempo frente a las pantallas. Además de ayudarles a concentrarse, les permite conocer nuevos amigos y divertirse de una forma diferente. Mi hija y mi sobrina ya llevan dos años participando y realmente hemos visto cómo disfrutan cada sesión y todo lo que han aprendido", expresó.

Para los participantes, el taller también dejó importantes aprendizajes. Máximo Espinoza destacó que la experiencia le permitió compartir con sus amigos mientras aprendía nuevas técnicas. "Fue una muy buena experiencia. Aprendí muchas cosas de escalada, compartí con mis amigos y siempre les digo que se animen a participar porque realmente es un deporte muy entretenido", comentó.

En tanto, Catalina Montt valoró la continuidad del taller y los avances que ha logrado. "Me gustó mucho volver este año porque aprendí a escalar mejor, a utilizar correctamente las presas y conocer nuevas técnicas. Siento que avancé mucho respecto al año pasado", señaló.