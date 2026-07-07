DÍA MUNDIAL DEL CÓNDOR ANDINO: MAGALLANES ES UNO DE SUS PRINCIPALES REFUGIOS EN CHILE

Cada 7 de julio se conmemora el Día Mundial del Cóndor Andino, fecha destinada a relevar el valor ecológico y cultural de una especie que forma parte del patrimonio natural de Chile. Su distribución se extiende desde Venezuela hasta el cabo de Hornos, encontrando en la zona austral uno de sus principales núcleos poblacionales.

En Magallanes, el cóndor encuentra condiciones favorables en la estepa patagónica, los riscos, acantilados, montañas y zonas de ganadería extensiva. Su alimentación se basa principalmente en carroña, por lo que cumple una importante función en los ecosistemas al contribuir a la eliminación natural de restos animales.

Entre los lugares con mayores posibilidades de avistamiento se encuentra el Parque Nacional Torres del Paine, especialmente en sectores abiertos y miradores rodeados de elevaciones rocosas. También destaca la comuna de Laguna Blanca y el sector del río Penitente, donde un estudio regional registró una alta presencia y tránsito aéreo de cóndores entre las zonas costeras y la estepa.

La especie también puede ser observada en áreas rurales y montañosas de Última Esperanza, Tierra del Fuego y sectores de fiordos, llegando su distribución hasta cabo de Hornos. Los avistamientos nunca están garantizados y deben realizarse desde caminos, senderos y miradores habilitados, manteniendo distancia y evitando acercarse a dormideros, nidos o ejemplares que se encuentren en tierra.

El cóndor andino está clasificado en Chile como Casi Amenazado y fue declarado Monumento Natural. Entre sus principales riesgos se encuentran el consumo de cebos envenenados, la ingesta de municiones de plomo, los disparos, las colisiones con tendidos eléctricos y la disminución de sus fuentes de alimento, amenazas especialmente relevantes debido a su lenta reproducción.

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