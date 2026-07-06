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6 de julio de 2026

CIRCO DEL SUR INVITA AL CONVERSATORIO: “MODELOS DE GESTIÓN SOSTENIBLES DE NUEVO CIRCO”

El jueves 09 de julio a las 19:00 horas, en el Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur ubicado en O’Higgins #655. La entrada es liberada.

Gráfica Conversatorio

​Junto a los espectáculos, talleres y competencias gratuitas que ofrece la XII Convención de circo Al Fin del Mundo, la programación del encuentro artístico contempla abrir un espacio de diálogo denominado “Modelos de Gestión Sostenibles del Nuevo Circo”, el próximo jueves 09 de julio a las 19:00 horas, en el Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur, en O’Higgins 655. Se trata de un conversatorio que espera convocar a gestores/as culturales, estudiantes de artes escénicas, colectivos artísticos y personas interesadas en modelos de gestión cultural y sostenibilidad de proyectos artísticos. Contará con representantes de tres espacios invitados, que relatarán su experiencia: Carpa Azul (Valparaíso) – Presenta: Pato Giro; Galpón Jiwasanaka (Arica) – Presenta: Pamela Castillo y Circo del Sur (Punta Arenas) – Presenta: Karin Marinkovic.

La XII Convención de Circo al Fin del Mundo es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas, convocatoria 2026, y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC). Además de contar con el auspicio de quince empresas regionales.
La temática del conversatorio es la Gestión sostenible en el ámbito del Nuevo Circo en Chile, abordada desde las experiencias reales de quienes habitan y sostienen proyectos circenses y escénicos en distintos territorios. El espacio busca reflexionar colectivamente en torno a estrategias de financiamiento, descentralización de la gestión cultural y vinculación con comunidades y públicos, poniendo en valor el conocimiento situado y las prácticas que han resultado significativas en distintos contextos.

Pamela Castillo, directora del Galpón Circo Jiwasanaka de Arica, un espacio que está dentro de un barrio vulnerable y antiguo de dicha ciudad, se refirió a la importancia de generar estas instancias de reflexión cultural: “Yo creo que radica en compartir saberes del cómo se está haciendo en otros lugares, en otros territorios esta misma labor. Porque, claro, uno cuando empezó no sabía mucho cómo funcionaba, cómo se podía gestar un espacio, una empezó desde ser artista y las ganas de desarrollarse individualmente, luego en conjunto, pero el espacio tiene otra vida, muy distinta a la de un artista o una compañía. Entonces, –agrega– generar estos espacios de diálogo es muy importante porque podemos conocer otros modelos de gestión, también adecuándose a los contextos territoriales, porque un modelo de trabajo aquí en Arica puede ser muy distinto al centro y al sur. Tenemos contextos políticos sociales muy distintos y climatológicos incluso”, concluyó la artista agradeciendo que “hoy en día los espacios de circo estemos en esa sintonía, tratando de dialogar constantemente y tratando de armar estas redes de trabajo, de modelos de gestión”.

La XII Convención de Circo Al Fin del Mundo es una iniciativa de Circo del Sur, que se extenderá del 09 al 12 de julio en Punta Arenas, con actividades gratuitas para toda la comunidad, cuyo motor es fortalecer el circo como una práctica artística, cultural y comunitaria en el territorio austral.

Toda la información sobre la programación 2026 se encuentra disponible en las Redes Sociales de Circo del Sur, en Instagram y Facebook.



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CIRCO AL FIN DEL MUNDO INVITA A LA COMUNIDAD A DISFRUTAR DE CUATRO DÍAS DE ESPECTÁCULOS, TALLERES Y ACTIVIDADES GRATUITAS DEL 9 AL 12 DE JULIO

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