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4 de julio de 2026

CHILE SUPERA EL 63% DE GENERACIÓN RENOVABLE Y ENFRENTA EL DESAFÍO DE FORTALECER SU INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

​Las energías renovables aportaron el 63,3% de la generación eléctrica durante 2025, mientras expertos advierten sobre la necesidad de reforzar la transmisión, el almacenamiento y la calidad de los componentes del sistema.

Generación eléctrica (1)

Chile continúa avanzando en la incorporación de energías limpias a su matriz eléctrica. Según cifras de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), durante 2025 las energías renovables representaron el 63,3% de la generación del Sistema Eléctrico Nacional, mientras que las energías renovables no convencionales (ERNC) alcanzaron el 42,4% del total, impulsadas principalmente por el desarrollo de proyectos solares y eólicos.

Junto con este crecimiento, especialistas advierten que la expansión de las energías renovables también exige fortalecer la infraestructura del sistema eléctrico. La variabilidad de fuentes como el sol y el viento hace necesario contar con redes de transmisión y distribución, sistemas de almacenamiento y tecnologías de monitoreo que permitan mantener la estabilidad y seguridad del suministro.

El gerente general de COVISA, Gonzalo Ureta, señaló que la transición energética no depende únicamente de la incorporación de nuevos parques de generación, sino también de una infraestructura capaz de transportar la energía de forma segura y eficiente. En ese contexto, destacó la importancia de la calidad de los sistemas de conducción eléctrica, transmisión y distribución para garantizar un suministro confiable a los usuarios.

El ejecutivo también indicó que la sostenibilidad impulsa herramientas que permiten acreditar el origen renovable de la energía utilizada por las empresas. Entre ellas se encuentra el sistema de certificación Renova, administrado por el Coordinador Eléctrico Nacional, que entrega trazabilidad sobre la energía renovable generada y consumida. COVISA informó que cuenta con esta certificación, la que respalda el uso de energía eléctrica renovable certificada en parte de sus procesos productivos.


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