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20 de junio de 2026

SOCIEDAD CHILENA DE CIRUGÍA PLÁSTICA COORDINA ACCIONES CON MINSAL PARA APOYAR LA REDUCCIÓN DE LISTAS DE ESPERA ONCOLÓGICAS

​La entidad sostuvo reuniones con el Ministerio de Salud y cuatro Servicios de Salud del país para evaluar mecanismos que permitan aumentar la capacidad de atención en procedimientos reconstructivos asociados al cáncer.

LISTAS DE ESPERA

La Sociedad Chilena de Cirugía Plástica (SCCP) informó que durante el último mes ha desarrollado una serie de reuniones de trabajo con el Ministerio de Salud y con cuatro Servicios de Salud de distintas regiones del país. La instancia se enmarca en la emergencia oncológica decretada por el Gobierno y en las acciones orientadas a disminuir las listas de espera en esta área.

Según explicó la entidad, la propuesta busca poner a disposición la experiencia adquirida en diversos operativos médicos realizados a lo largo del país, incluyendo Isla de Pascua. El objetivo es facilitar el acceso a atención especializada para pacientes que enfrentan largos períodos de espera para procedimientos reconstructivos, especialmente aquellos derivados de patologías oncológicas.

El presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, Dr. Ricardo Roa, señaló que el trabajo conjunto con las autoridades sanitarias se encuentra actualmente en una fase de planificación y coordinación técnica. Indicó que la experiencia acumulada en más de una veintena de operativos quirúrgicos permite contar con una metodología que podría contribuir a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

La SCCP destacó además que la cirugía plástica reconstructiva cumple una función relevante en la recuperación funcional y la rehabilitación de pacientes con secuelas derivadas de enfermedades oncológicas, quemaduras, traumatismos y malformaciones congénitas, entre otras condiciones que pueden afectar significativamente su calidad de vida.

Desde la organización manifestaron su disposición a continuar colaborando con el Ministerio de Salud y los distintos Servicios de Salud del país en el diseño e implementación de iniciativas destinadas a ampliar el acceso a tratamientos especializados y reducir los tiempos de espera para los pacientes.


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