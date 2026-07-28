INVESTIGADOR DE LA UNAB LLAMA A NO “LAPIDAR” EL HIDRÓGENO VERDE Y PLANTEA QUE CHILE DEBE CREAR DEMANDA PARA IMPULSAR LA INDUSTRIA

El investigador del Centro de Transformación Energética de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Cristóbal Parrado, afirmó que el hidrógeno verde atraviesa una etapa de maduración y que Chile debe enfocarse en desarrollar un mercado que permita atraer inversiones, aprovechando las ventajas naturales del país y, particularmente, el potencial energético de Magallanes.

Durante una entrevista concedida esta mañana al programa Aquí hidrógeno verde, de Polar Comunicaciones, el investigador del Centro de Transformación Energética de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Cristóbal Parrado, analizó el estado actual de la transición energética en Chile y el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, descartando que el sector esté atravesando un fracaso y planteando que el principal desafío hoy es consolidar una demanda que haga viable la inversión.

Parrado explicó que la transición energética en Chile ha evolucionado por etapas. A su juicio, la primera fase estuvo marcada por la masificación de las energías renovables, objetivo que el país logró superar ampliamente.







"La entendemos como una transición que no viene de golpe, sino que viene por diferentes fases. Creo que la primera fase tenía que ver con incentivar e instalar obviamente capacidad instalada en términos de energía renovable. Cosa que Chile rompió todo su récord... todos estos planes se han ido cumpliendo con creces, por lo tanto, el tema de la transición ya no es qué tanta instalación de paneles fotovoltaicos o turbinas eólicas estoy poniendo, sino que ahora viene la segunda fase."



El investigador sostuvo que el desafío actual consiste en asegurar la estabilidad del sistema eléctrico mediante soluciones como baterías e hidrógeno, capaces de almacenar la energía renovable variable que hoy produce el país.

Asimismo, destacó que el desarrollo tecnológico ha permitido que las energías renovables dejen de ser una alternativa únicamente ambiental para transformarse en una decisión económica.







"Hoy en día la energía renovable no es una decisión de si yo estoy a favor del medio ambiente o si yo quiero una vida limpia, directamente una decisión económica. Esto se mide directamente por el costo de la energía... el costo de la energía fotovoltaica y eólica son las más baratas de todas las energías."





El principal desafío: crear mercado



Respecto al hidrógeno verde, Parrado sostuvo que el escenario actual guarda similitudes con el proceso que vivió la energía solar hace más de una década, cuando el entusiasmo inicial fue seguido por dificultades asociadas a la infraestructura.

En ese contexto, explicó que hoy el principal obstáculo no es tecnológico, sino comercial.







"El problema más grande que yo veo es que no hay demanda. La única demanda que yo veo es lo que está haciendo un poquito ENAP, que es ocupando un poco de lo que se llama blending... pero eso todavía no mueve una industria, por lo tanto hay que empezar a incentivar más ese mercado."



Añadió que el Estado puede desempeñar un papel relevante mediante políticas públicas e incentivos similares a los que impulsaron el crecimiento de la energía solar y eólica.







"Lo que se ha tratado de hacer es ayudar ya tanto con subsidios o con políticas energéticas claras a las tecnologías... hoy en día con el hidrógeno el problema más grande que yo veo es que no hay demanda."





Magallanes y el norte: polos complementarios



Durante la conversación, el académico destacó que Chile posee condiciones excepcionales para el desarrollo del hidrógeno verde gracias a dos grandes ventajas: la enorme disponibilidad de energía solar en el norte y los vientos de alta calidad en Magallanes.

Explicó que la energía solar que actualmente se pierde por restricciones de transmisión podría transformarse en hidrógeno mediante electrólisis, mientras que en el extremo sur el elevado factor de planta de los parques eólicos convierte a la región en uno de los lugares más atractivos del mundo para esta industria.







"En el sur están los mejores vientos. Básicamente hay casi los mejores vientos del mundo y nos permiten un 65% de factor de planta. Eso es decir que la eólica funciona casi como una térmica... Más interesante porque hay proyectos que ponen un puerto ahí... directamente saliendo hacia el hemisferio norte, que posiblemente sean los compradores más próximos."





Aplicaciones industriales y calefacción



Parrado también abordó las oportunidades que ofrece el hidrógeno verde en sectores como la minería, la calefacción residencial y otras industrias intensivas en consumo energético.

En ese sentido, valoró las iniciativas que buscan incorporar hidrógeno al gas natural, como el proyecto de mezcla (blending) impulsado por ENAP en Magallanes.







"Esto que hace ENAP en Magallanes a mí me parece fantástico, solo que creo que hay que hacer más cosas así porque el gas natural es una de las cosas que más se ocupan en las casas... el hidrógeno podría entrar muy bien ahí."



Asimismo, planteó que políticas públicas claras podrían incentivar a industrias como la minería a utilizar hidrógeno como combustible, generando contratos de largo plazo que permitan viabilizar nuevas inversiones.



"El hidrógeno no está muerto"



Hacia el cierre de la entrevista, el investigador insistió en que la actual desaceleración de algunos proyectos no debe interpretarse como el fin de la industria, sino como parte de un proceso natural de maduración tecnológica y comercial.







"Yo lo invito a no pensar que el hidrógeno está muerto. El hidrógeno solamente está pasando por una etapa en donde todavía no tiene la madurez suficiente como para tener una demanda y como para los inversionistas reales empezar a invertir en esto."



Finalmente, Parrado enfatizó que Chile dispone de ventajas naturales difíciles de igualar en el mundo y que el país tiene la posibilidad de convertirse en un exportador de energía limpia.







"Tenemos mucha energía barata. El hidrógeno se genera con energía barata... estamos en el momento correcto, hay que seguir trabajando y no hay que ponerse fatalistas con esto."

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