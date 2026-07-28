RESERVA MAGALLANES REABRE AL PÚBLICO Y CUEVA DEL MILODÓN SE MANTENDRÁ CERRADO

Tras las bajas temperaturas experimentadas en la región y que afectaron la infraestructura del suministro de agua, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes decidió la semana pasada decretar el cierre de la Reserva Nacional Magallanes y el Monumento Natural Cueva del Milodón.





Tras una evaluación realizada el fin de semana por el equipo de CONAF, se resolvió la reapertura y atención de público en la Reserva Nacional Magallanes, área protegida ubicada a sólo 5 kms de Punta Arenas.





Sin embargo, la institución decidió mantener el cierre del Monumento Natural Cueva del Milodón en la.ñrovinvia de Última Esperanza hasta nuevo aviso, debido a que aún no se cuentan con las condiciones para un óptimo suministro del agua, un requisito esencial para el funcionamiento de la unidad y seguridad del personal y visitantes.

​



Las heladas acontecidas en Magallanes durante los últimos días y que registraron temperaturas inferiores a los 0° generaron congelamiento de cañerías e infraestructura fundamental para el suministro de agua en ambas unidades, lo que tras una evaluación de CONAF resolvió su cierre, de forma preliminar, hasta el 26 de julio.