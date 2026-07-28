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28 de julio de 2026

RESERVA MAGALLANES REABRE AL PÚBLICO Y CUEVA DEL MILODÓN SE MANTENDRÁ CERRADO

​Tras bajas temperaturas registradas en la zona

reservamagallanes
Tras las bajas temperaturas experimentadas en la región y que afectaron la infraestructura del suministro de agua, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes decidió la semana pasada decretar el cierre de la Reserva Nacional Magallanes y el Monumento Natural Cueva del Milodón.

Tras una evaluación realizada el fin de semana por el equipo de CONAF, se resolvió la reapertura y atención de público en la Reserva Nacional Magallanes, área protegida ubicada a sólo 5 kms de Punta Arenas.

Sin embargo, la institución decidió mantener el cierre del Monumento Natural Cueva del Milodón en la.ñrovinvia de Última Esperanza hasta nuevo aviso, debido a que aún no se cuentan con las condiciones para un óptimo suministro del agua, un requisito esencial para el funcionamiento de la unidad y seguridad del personal y visitantes.

Las heladas acontecidas en Magallanes durante los últimos días y que registraron temperaturas inferiores a los 0° generaron congelamiento de cañerías e infraestructura fundamental para el suministro de agua en ambas unidades, lo que tras una evaluación de CONAF resolvió su cierre, de forma preliminar, hasta el 26 de julio. 
reservanacionalmagallanes

FALTA DE AGUA POR HELADAS OBLIGA AL CIERRE TEMPORAL DE LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES

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