28 de julio de 2026
RESERVA MAGALLANES REABRE AL PÚBLICO Y CUEVA DEL MILODÓN SE MANTENDRÁ CERRADO
Tras bajas temperaturas registradas en la zona
Tras las bajas temperaturas experimentadas en la región y que afectaron la infraestructura del suministro de agua, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes decidió la semana pasada decretar el cierre de la Reserva Nacional Magallanes y el Monumento Natural Cueva del Milodón.
Tras una evaluación realizada el fin de semana por el equipo de CONAF, se resolvió la reapertura y atención de público en la Reserva Nacional Magallanes, área protegida ubicada a sólo 5 kms de Punta Arenas.
Sin embargo, la institución decidió mantener el cierre del Monumento Natural Cueva del Milodón en la.ñrovinvia de Última Esperanza hasta nuevo aviso, debido a que aún no se cuentan con las condiciones para un óptimo suministro del agua, un requisito esencial para el funcionamiento de la unidad y seguridad del personal y visitantes.
Las heladas acontecidas en Magallanes durante los últimos días y que registraron temperaturas inferiores a los 0° generaron congelamiento de cañerías e infraestructura fundamental para el suministro de agua en ambas unidades, lo que tras una evaluación de CONAF resolvió su cierre, de forma preliminar, hasta el 26 de julio.
Noticias
Relacionadas
ENAP INGRESA A EVALUACIÓN AMBIENTAL PROYECTO POR 690 MILLONES DE DÓLARES PARA LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN CONTINENTE
La iniciativa contempla perforación y fractura hidráulica de 115 pozos al interior del Bloque Dorado-Riquelme y Manzano.
La iniciativa contempla perforación y fractura hidráulica de 115 pozos al interior del Bloque Dorado-Riquelme y Manzano.
Noticias
Destacadas
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.