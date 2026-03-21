21 de marzo de 2026
DÍA MUNDIAL DE LOS GLACIARES: MAGALLANES Y SU INVALUABLE PATRIMONIO NATURAL
Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Glaciares, una fecha que busca visibilizar la importancia de estos y el impacto que el cambio climático está teniendo sobre ellos.
Nuestro país alberga casi el 80% de los glaciares en Sudamérica y la Región de Magallanes y la Antártica Chilena concentra algunos de los más imponentes del mundo.
La Región de Magallanes alberga parte del Campo de Hielo Patagónico Sur, que se extiende por más de 12.000 km² entre Chile y Argentina y da origen a decenas de glaciares.
Entre los más relevantes destacan:
Glaciar Grey
- Ubicación: Parque Nacional Torres del Paine
- Superficie aproximada: 270 km²
- Situación: en retroceso
Glaciar Serrano
- Ubicación: Parque Nacional Bernardo O’Higgins
- Superficie aproximada: 30 km²
- Situación: en retroceso
Glaciar Balmaceda
- Ubicación: Parque Nacional Bernardo O’Higgins
- Superficie aproximada: 60 km²
- Situación: fuerte retroceso
Glaciar Pío XI
- Ubicación: Parque Nacional Bernardo O’Higgins
- Superficie aproximada: más de 1.200 km²
- Situación: ha ganado kilómetros de hielo
La mayoría de los glaciares de la Patagonia muestran retroceso debido al cambio climático, lo que refuerza la necesidad de su protección y monitoreo constante.
ACUERDO IMPULSADO POR DIPUTADO BIANCHI CON ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PERMITIRÁ RETORNO A CLASES EN PUERTO NATALES
Desde este lunes 23 de marzo.
Desde este lunes 23 de marzo.