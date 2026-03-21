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21 de marzo de 2026

DÍA MUNDIAL DE LOS GLACIARES: MAGALLANES Y SU INVALUABLE PATRIMONIO NATURAL

​Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Glaciares, una fecha que busca visibilizar la importancia de estos y el impacto que el cambio climático está teniendo sobre ellos.

Glaciar Grey

Nuestro país alberga casi el 80% de los glaciares en Sudamérica y la Región de Magallanes y la Antártica Chilena concentra algunos de los más imponentes del mundo.

La Región de Magallanes alberga parte del Campo de Hielo Patagónico Sur, que se extiende por más de 12.000 km² entre Chile y Argentina y da origen a decenas de glaciares.

Entre los más relevantes destacan:

Glaciar Grey

  • Ubicación: Parque Nacional Torres del Paine
  • Superficie aproximada: 270 km²
  • Situación: en retroceso

Glaciar Serrano

  • Ubicación: Parque Nacional Bernardo O’Higgins
  • Superficie aproximada: 30 km²
  • Situación: en retroceso

Glaciar Balmaceda

  • Ubicación: Parque Nacional Bernardo O’Higgins
  • Superficie aproximada: 60 km²
  • Situación: fuerte retroceso

Glaciar Pío XI

  • Ubicación: Parque Nacional Bernardo O’Higgins
  • Superficie aproximada: más de 1.200 km²
  • Situación: ha ganado kilómetros de hielo

La mayoría de los glaciares de la Patagonia muestran retroceso debido al cambio climático, lo que refuerza la necesidad de su protección y monitoreo constante.

glaciarpioXI

GLACIAR PÍO XI CONCENTRA ATENCIÓN CIENTÍFICA AL GANAR MÁS DE 10 KILÓMETROS DE HIELO EN LOS ÚLTIMOS 70 AÑOS

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