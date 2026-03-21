DÍA MUNDIAL DE LOS GLACIARES: MAGALLANES Y SU INVALUABLE PATRIMONIO NATURAL

Nuestro país alberga casi el 80% de los glaciares en Sudamérica y la Región de Magallanes y la Antártica Chilena concentra algunos de los más imponentes del mundo.

La Región de Magallanes alberga parte del Campo de Hielo Patagónico Sur, que se extiende por más de 12.000 km² entre Chile y Argentina y da origen a decenas de glaciares.

Entre los más relevantes destacan:

Glaciar Grey

Ubicación: Parque Nacional Torres del Paine

Superficie aproximada: 270 km²

Situación: en retroceso

Glaciar Serrano

Ubicación: Parque Nacional Bernardo O’Higgins

Superficie aproximada: 30 km²

Situación: en retroceso

Glaciar Balmaceda

Ubicación: Parque Nacional Bernardo O’Higgins

Superficie aproximada: 60 km²

Situación: fuerte retroceso

Glaciar Pío XI

Ubicación: Parque Nacional Bernardo O’Higgins

Superficie aproximada: más de 1.200 km²

Situación: ha ganado kilómetros de hielo

La mayoría de los glaciares de la Patagonia muestran retroceso debido al cambio climático, lo que refuerza la necesidad de su protección y monitoreo constante.