ANUNCIAN INICIO DE PAGO DEL BONO INVIERNO PARA MÁS DE 14 MIL PENSIONADOS Y PENSIONADAS EN MAGALLANES

​En dependencias del Instituto de Previsión Social (IPS) – ChileAtiende de la región, se hizo el anuncio del inicio del pago del Bono de Invierno, beneficio que durante el mes de mayo entrega el Estado y que en Magallanes beneficiará a más de 14 mil 300 pensionados y pensionadas de 65 años o más.



El monto del beneficio este año alcanza los $81.257 por persona, el cual se cancela junto con la respectiva pensión de este mes, en su correspondiente fecha de pago. Este año, los pagos iniciaron a contar del 5 de mayo y se estima que, a nivel nacional, más de 1 millón 660 mil personas lo podrán recibir.



En palabras de la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, “estamos el día de hoy anunciando esta buena noticia para más de 14 mil pensionados de nuestra región, quienes comenzarán a recibir el pago de este Bono Invierno, cuyo monto asciende a $81.257 para quienes tengan 65 años o más y cumplan con los requisitos que estipula la Ley. Como sabemos, este es un apoyo económico importante para las personas ante los gastos que se provocan en la época de invierno, por lo mismo, es muy relevante entregar este mensaje”.



Según expuso el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, “tendrán derecho a este beneficio, las personas que tengan 65 años o más cumplidos al 1 de mayo de 2026 y cuya pensión contributiva sea menor o igual a $231.440, dentro del cual se consideran el Beneficio por Años Cotizados (BAC) y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida (CEV). Para nosotros, es muy importante que las personas estén informadas de este beneficio al que no se debe hacer postulación, ya que se recibe junto a su pensión de este mes de mayo”.



Asimismo, según detalló el director (s) del IPS – ChileAtiende de Magallanes, José Pérez Núñez, “el grupo de personas que tienen acceso a este beneficio son los pensionados del IPS y del ISL, los pensionados de Dipreca y Capredena, también pensionados de leyes de reparación, de mutualidades de la ley 16.744 de accidentes del trabajo, personas con PGU y pensionados de AFP únicamente su reciben PGU, Aporte Previsional Solidario de Vejez o pensión mínima con Garantía Estatal”.



Beneficiarios agradecidos



El hito de lanzamiento en la región se llevó a cabo junto a una beneficiaria y un beneficiario del Bono Invierno, quienes se mostraron agradecidos por la ayuda que les brinda este bono, especialmente, en esta temporada.



En palabras de Amador Barría Ojeda, pensionado de 79 años: “Me sirve mucho, porque pago luz, pago el gas, pago todas las cuentas y son cantidades más o menos grandes, así que, esto ayuda mucho”.



Por su parte, María Elena Colinchiguay, beneficiaria de 70 años, expresó que “principalmente, este bono se va en los consumos generales del hogar y también en mi emprendimiento, yo trabajo en la agricultura. Así que, en esas cosas es de mucha utilidad este bono que me tocó este primer año. Contenta con este aporte que me da, porque me reduce bastante los gastos económicos del hogar”.



Asimismo, durante la tarde, las autoridades encabezadas por la Delegada Presidencial Regional; junto al Seremi del Trabajo y equipo del IPS Magallanes visitaron a Sonia Millapel Alderete, pensionada de 83 años, quien ha cumplido varios períodos recibiendo este beneficio y se mostró agradecida, no sólo con el aumento del bono este año, sino, especialmente, por la oportunidad de compartir con las autoridades que le llevaron esta buena noticia.



Según expresó: “Me ayuda mucho este beneficio, yo lo gasto con mi familia, en mis remedios y en diferentes cosas, tratando de ocuparlo lo mejor posible. Me siento feliz, contenta, emocionada, me siento muy bien y feliz de haberlos recibido y de que me dieran esta información, para mí muy importante”.

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A nivel regional, la inversión estatal por este beneficio será superior a los 1.163 millones de pesos, por lo que es muy importante, en caso de consultas o dudas respecto al derecho a este beneficio, realizar las consultas a través de los canales, tales como: www.ips.gob.cl, www.chileatiende.cl, llamando al 101 o al 600 440 0040, o bien, acudiendo a las sucursales de IPS que se encuentran en las cuatro provincias de la región.



