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4 de mayo de 2026

AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN ANALIZA MEJORAS DE LA ESCUELA PORTUGAL EN LA ÚLTIMA PRUEBA SIMCE

Por lo general la Agencia realiza visitas de evaluación y orientación a establecimientos que presentan rendimientos deprimidos en las mediciones de aprendizaje.

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Dar una mirada a los resultados de la Escuela Portugal en la última prueba Simce y cómo ayudaron a ese logro las visitas de la Agencia de Calidad de Educación fue el objetivo de dos funcionarios de esta institución que durante tres días trabajaron con la comunidad educativa del establecimiento.

 
Por lo general la Agencia realiza visitas de evaluación y orientación a establecimientos que presentan rendimientos deprimidos en las mediciones de aprendizaje. Pero, en este caso, su presencia en la Escuela Portugal se debió al mayor puntaje de los cuartos básicos el año 2025 comparado con el 2024. En la prueba de lenguaje y comunicación el alza fue de 34 puntos mientras que en matemática la diferencia llegó a 24 puntos de mejora.

 
El evaluador de la Agencia de Calidad de la Educación, Claudio Villanueva Maturana, explicó que durante su visita entrevistaron a distintos estamentos de la comunidad escolar, incluidos los estudiantes, y observaron el trabajo en las aulas.

 
“La Escuela Portugal tuvo un repunte y queríamos ver el proceso básico, porque han tenido visitas en 2019 y en 2025 tuvieron una visita de análisis de datos del diagnóstico integral de aprendizaje, y queríamos ver básicamente cómo apoyábamos a la mejora de los resultados”, explicó el evaluador.

 
Planteó que el trabajo con la escuela debe derivar en medidas de rápida aplicación para seguir mejorando sus resultados de aprendizaje, con apoyo y recomendaciones que no impliquen mayor carga laboral

 
El director de la Escuela Portugal, Omar Torres Muñoz, dijo que la visita de la Agencia de Calidad permite “buscar alternativas desde el punto positivo de cómo ir mejorando y manteniendo los buenos resultados como establecimiento, especialmente en el SIMCE en los cuartos básicos y los octavos.”

 
Otro elemento destacado por la Agencia de Calidad en su visita son los buenos resultados en convivencia escolar, a partir de distintas experiencias implementadas en la Escuela Portugal y que el director Omar Torres asume como un desafío de toda la comunidad para que los estudiantes se sientan identificados con su establecimiento, lo quieran y vivan buenas experiencias para ellos.

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