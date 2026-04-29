DIRECTOR EJECUTIVO (S) DEL SLEP MAGALLANES RINDIÓ CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN DEL 2025

​Dando cumplimiento al proceso de rendir cuenta a la ciudadanía acerca la gestión efectuada durante el 2025 y el uso de los recursos públicos, el director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, informó los principales hitos del trabajo de este organismo durante su segundo año como sostenedor.



Lo hizo en un acto realizado en la escuela Diego Portales de Villa Tehuelches, en la línea seguida hasta el momento por el sostenedor de preferir a los establecimientos rurales para cumplir con este paso de la cuenta pública. Hasta este lugar llegaron el Seremi de Educación, José Raúl Alvarado; el alcalde de la comuna de Laguna Blanca, Fernando Ojeda; concejales y representantes del Consejo Regional además de miembros de la comunidad educativa.



En la página institucional en internet (www.slepmagallanes.cl) puede conocer una versión más detallada del informe y además optar por hacer consultas y observaciones mediante un formulario en línea, dando cumplimiento al carácter participativo de la cuenta pública.



“Es una cuenta pública que incluyó muchos datos e información valiosa para la comunidad respecto a la gestión que hizo el Servicio Local en el año 2025. Se destacó los proyectos de infraestructura, toda la mantención que se hizo de los establecimientos educacionales en el territorio, el alcance que tuvo el presupuesto del Servicio que fue consolidado en un 99% y también en el área técnica pedagógica la cantidad de asesorías que superaron con creces el estándar solicitado por la Dirección de Educación Pública”, resumió el director ejecutivo subrogante del SLEP.



En el informe se incluyeron además datos relativos a la gestión de compras del Servicio, actualización de las tecnologías de la información en el sistema escolar, los diversos mecanismos de apoyo técnico pedagógico a los establecimientos, el cumplimiento de los indicadores institucionales de gestión, detalles de la ejecución del presupuesto y los principales hitos en materia de infraestructura escolar.



El Seremi de Educación resaltó que la cuenta pública aporta información que muchas veces no se conoce y que “tenemos que entrar a pensar que la educación pública, si bien es cierto, presenta ciertas dificultades, no es menos cierto que también presenta logros que hay que destacar”.



La representante del Comité Directivo Local del SLEP Magallanes, Karina Oyarzo, dijo a su vez que “quiero hacer la invitación a todas las comunidades educativas a hacerse partícipes en la página para que puedan informarse respecto de la gestión educativa de este SLEP Magallanes y puedan enriquecer el documento que va a quedar para este 2026 respecto de la gestión del año anterior”.



Finalmente, el alcalde de Laguna Blanca destacó que la actividad se haya hecho en una escuela rural que acaba de ser objeto, además, de importantes trabajos de remodelación para beneficio de la comunidad educativa.

