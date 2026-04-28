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28 de abril de 2026

BANDA MAGALLÁNICA SUB/LUZ ESTRENA "CULPABLE", EL PRIMER SINGLE DE SU SEGUNDO DISCO

Soy reportero - música.

Subluz-1

La banda magallánica SUB/LUZ se encuentra en la antesala del lanzamiento de su segundo disco, consolidando una trayectoria marcada por la innovación y la fusión sonora. En febrero de 2025, publicaron en formato CD su primer trabajo discográfico, que incluye 14 canciones previamente presentadas en tres EPs disponibles en plataformas digitales. Este proyecto inicial posicionó a SUB/LUZ como un proyecto diferente en la escena musical puntarenense, destacando por su originalidad y sonido. Actualmente, el grupo está inmerso en un nuevo proceso creativo, que se inicia con el estreno de su primer single titulado "Culpable".

 

La banda está integrada por Ricardo Palma (voz y teclado), Derek Biskupovic (guitarra, coros y teclado), y Eduardo Velásquez (sintetizadores y máquina de ritmo). Su propuesta artística fusiona elementos del Rock (con reminiscencias del Rock Latino) con el Technopop y el Synthwave, ofreciendo una experiencia auditiva única y contemporánea. El vocalista Ricardo Palma comenta que han dedicado varios meses a la producción de maquetas, explorando nuevas formas de trabajar y que reflejan su evolución musical. "Culpable" es el resultado de este esfuerzo y cuenta además con un videoclip que acompaña su lanzamiento.

 

Este single es publicado en formato de audio y de videoclip por el sello regional Eolo Producciones, reconocido por su amplio repertorio de discos originados en Magallanes. Para la banda, esto destaca el compromiso de SUB/LUZ con la escena local y su crecimiento artístico. "Culpable" marca el inicio de una serie de singles que la banda seguirá presentará próximamente, consolidando su presencia y renovando su propuesta musical.

 

Single "CULPABLE":

                                                

Audio

https://eoloproducciones.bandcamp.com/album/culpable-2026

https://www.youtube.com/watch?v=6sZZzstN0fs

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=mokKB1_UP5w

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