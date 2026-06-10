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10 de junio de 2026

FORTALECEN PROTOCOLO DE FALLECIDOS EN TIERRA DEL FUEGO

Esta instancia de coordinación y capacitación contó con la participación de funcionarios de las instituciones con presencia en aquella provincia y que integran como actores este esfuerzo mancomunado.

REUNIÓN SML PROTOCOLO FALLECIDOS PORVENIR 2

Hace nueve años que se suscribió una primera herramienta en procura de brindar una respuesta inmediata o temprana por parte de instituciones ante la ocurrencia de algún hecho fatal en Tierra del Fuego, que requiera la realización de algún procedimiento médico-legal.

La relevancia de una coordinación interinstitucional prioritaria y permanente, con el soporte de un protocolo de trabajo en permanente mejora, fueron la tónica de una serie de reuniones sostenidas la semana pasada en Porvenir, encabezadas por el seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández Jofré, la delegada presidencial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, y el director regional del Servicio Médico Legal (SML), Dr. René Castro Cid.

En dicha oportunidad se abordaron distintos aspectos del Protocolo de Manejo de Fallecidos de Tierra del Fuego y su importancia para esta zona apartada del país. Esta instancia de coordinación y capacitación contó con la participación de funcionarios de las instituciones con presencia en aquella provincia y que integran como actores este esfuerzo mancomunado.

Al respecto, el Dr. René Castro, destacó la relevancia de contar con una herramienta que permite agilizar un trabajo conjunto en esta sensible temática, siendo un ejemplo de coordinación interinstitucional a nivel nacional. En la instancia, “aprovechamos también de mostrar cifras asociadas a suicidios en la región, en particular el aumento de suicidios en esa provincia, con casos que involucran a adolescentes de la ciudad de Porvenir, y que han activado este protocolo en las últimas semanas”.

Por su parte, la delegada presidencial provincial, Margarita Norambuena, expresó que “se han cumplido todas las expectativas respecto de la creación de este protocolo, que me tocó a mí en el 2018 presidirlo por primera vez, producto de una situación compleja que vivió la provincia”. Valoró el que este protocolo se mantenga en el tiempo, independientemente de que sus integrantes se vayan renovando en el tiempo, ratificando el espíritu para lo que fue creado en su momento.

Cristóbal Fernández, seremi de Justicia y DD.HH., destacó el marcar presencia en Porvenir, a través de una institución fundamental como el Servicio Médico Legal, para desarrollar una herramienta de manejo de fallecidos que involucra a muchas instituciones de Tierra del Fuego: “Con el compromiso de toda una provincia, se busca aquí como imperativo el estar coordinados frente a algún deceso que amerite un procedimiento de autopsia forense, de manera de actuar con la mayor eficacia y eficiencia, generando así una condición adecuada para el oportuno levantamiento y traslado del fallecido hacia una unidad básica forense dispuesta para estos fines”.

Como hito regional, el Protocolo de Manejo de Fallecidos de Tierra del Fuego encarna el compromiso de toda una comunidad aislada geográficamente, permitiendo optimizar y acelerar los tiempos de respuesta ante alguna situación que requiera el manejo de fallecidos. Para ello, la provincia dispone de una unidad básica forense implementada y de un vehículo adaptado para el traslado de cuerpos, en comodato con el Cuerpo de Bomberos de Porvenir.

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