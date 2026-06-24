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24 de junio de 2026

GOBIERNO EN TERRENO REUNIÓ A ESTUDIANTES DE PORVENIR EN JORNADA ENFOCADA EN SALUD MENTAL Y BIENESTAR

La actividad reunió a servicios públicos, organizaciones sociales, instituciones educacionales y entidades privadas, quienes ofrecieron espacios informativos, recreativos y de orientación, abordando diversas temáticas vinculadas al desarrollo integral de los estudiantes.

Gobierno en Terreno TDF Salud Mental 2

El día lunes 22 de junio, con una amplia participación de estudiantes de séptimo básico a cuarto medio, se desarrolló en el Liceo Hernando de Magallanes una nueva versión de Gobierno en Terreno, iniciativa organizada por la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y orientada a promover la salud mental, el bienestar y la vida comunitaria entre los jóvenes de la comuna.

 
La actividad reunió a servicios públicos, organizaciones sociales, instituciones educacionales y entidades privadas, quienes ofrecieron espacios informativos, recreativos y de orientación, abordando diversas temáticas vinculadas al desarrollo integral de los estudiantes.

 
La Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, destacó el trabajo colaborativo que hizo posible la jornada y el impacto positivo que tuvo en la comunidad estudiantil.

 
“Quiero agradecer a todas las instituciones, agrupaciones sociales y privados que hoy dieron respuesta a esta convocatoria y permitieron desarrollar una actividad que ha llenado de alegría a nuestros jóvenes. Lo que hemos hecho hoy es hacer comunidad y sacar a los chicos del encierro diario que normalmente tienen, entregándoles herramientas, apoyo y espacios de participación”, señaló la autoridad.

 
Por su parte, la presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo Hernando de Magallanes, Evelyn Muñoz, valoró la importancia de generar espacios dedicados al bienestar emocional de las y los jóvenes.

 
“La salud mental de nuestros jóvenes ha sido un tema muy importante en nuestra comuna durante el último tiempo. Estas actividades nos ayudan como estudiantes a salir de nuestra rutina, dejar por un momento los cuadernos y conocer experiencias y oportunidades que normalmente no vemos”, expresó.

 
En tanto, el estudiante Carlos Angulo destacó el enfoque de las actividades hacia el desarrollo personal y las proyecciones futuras de los participantes.

 
“Lo que más me gustó fue que todas las actividades están enfocadas en nuestro futuro como jóvenes. No solamente en el presente, sino en entregarnos herramientas para salir de nuestra zona de confort y enfrentar de mejor manera las dificultades que podamos tener”, comentó.

 
La jornada también contó con la participación de estudiantes de otros establecimientos educacionales de la comuna. En ese contexto, la presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo María Auxiliadora, Gabriela Ramírez, resaltó el ambiente de convivencia generado durante la actividad.

 
“Me pareció una actividad muy buena porque fomenta principalmente el cuidado de la salud mental. Además, abordó otros temas importantes como el cuidado de los animales, la lectura y la convivencia entre nosotros. A pesar de reunir a estudiantes de distintos cursos, se logró una muy buena convivencia durante toda la jornada”, indicó.

 
La iniciativa permitió acercar la oferta pública y comunitaria a las juventudes de Porvenir, fortaleciendo el trabajo preventivo y la promoción de factores protectores asociados a la salud mental, la participación y el bienestar de los estudiantes de la comuna.

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