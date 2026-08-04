DIPUTADA JAVIERA MORALES INVITA A MUJERES DE MAGALLANES A PARTICIPAR EN ENCUESTA: "MIENTRAS ME RECUPERO, TE ESCUCHO"

​Mientras continúa su tratamiento contra el cáncer de mama, la diputada Javiera Morales anunció el lanzamiento de una encuesta dirigida exclusivamente a mujeres de la región, con el propósito de conocer sus principales inquietudes, necesidades y expectativas.



La iniciativa, denominada "Toma la palabra: Mujer magallánica mientras me recupero, te escucho", busca transformar este período de recuperación en una oportunidad para fortalecer el diálogo con las mujeres del territorio y recoger insumos que permitan orientar su agenda parlamentaria cuando retome sus actividades.



"Ha sido un proceso intenso y cada ciclo se hace más difícil, porque los efectos del tratamiento se van acumulando. Hoy necesito dedicar mis energías a recuperarme, pero hay algo que no quiero dejar de hacer: escucharlas", señaló.



Morales explicó que la experiencia de enfrentar un cáncer ha cambiado su manera de mirar muchas realidades y la ha llevado a reflexionar sobre las múltiples vivencias que enfrentan las mujeres de Magallanes. "Este proceso me ha hecho pensar en las distintas etapas que vivimos las mujeres, en nuestras preocupaciones, en las cargas que muchas veces llevamos en silencio y también en nuestros sueños. Por eso quiero invitarlas a participar. Más que responder una encuesta, este es un espacio para que puedan contarme qué les preocupa, qué necesitan y qué esperan de quienes las representamos", afirmó.



La parlamentaria enfatizó que todas las respuestas serán completamente confidenciales y servirán para construir una agenda de trabajo conectada con las experiencias reales de las mujeres de la región.



"Quiero volver mejor preparada, con más herramientas y con una mirada construida desde la experiencia de las propias mujeres de Magallanes. Porque representar también significa escuchar. Y hoy, mientras recupero mis fuerzas, quiero que sean ustedes quienes tengan la palabra", concluyó.



La encuesta estará disponible de manera online y puede ser respondida en pocos minutos. Está dirigida a mujeres de toda la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, independiente de su edad, comuna u ocupación.



Enlace: https://tinyurl.com/ycky9pmh

