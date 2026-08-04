INÉDITO ENCUENTRO "CIENCIA Y CHOCOLATE" REÚNE A COMUNIDAD ANTÁRTICA EN LA BASE ESCUDERO

En un hito para la divulgación científica en el Continente Blanco, la base permanente "Profesor Julio Escudero" del INACH fue el escenario de la primera edición de "Ciencia y chocolate" en la Antártica. El encuentro estuvo pensado para acercar el trabajo de las y los investigadores a la población que reside en las gélidas latitudes de la isla Rey Jorge, como el personal de la Fuerza Aérea de Chile, la Armada de Chile y de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Esta iniciativa "rompe el hielo" al invitar a los residentes de la isla a compartir un espacio de aprendizaje distendido al abrigo de una taza de chocolate caliente.

El tema central de esta primera charla giró en torno a los copépodos, un grupo de pequeños crustáceos que, a pesar de su tamaño milimétrico, juegan un importante rol en la supervivencia de la fauna marina, y estuvo a cargo de la científica Natalia Mestre. Asimismo, el investigador Luis Muñoz expuso el trabajo sobre lagos y glaciares a los asistentes.

Jorge Kuimer, jefe de la base Escudero, agregó que "debido al gran interés de las personas manifestado en las visitas en el Día del Patrimonio, se les mencionó que en las instalaciones de INACH en Punta Arenas, existía una actividad llamada 'Ciencia y Chocolate', despertando nuevamente un gran interés en ese tipo de actividades. Conversamos con los investigadores y estuvieron más que dispuestos a realizar el encuentro".

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).