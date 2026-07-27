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27 de julio de 2026

ARMADA DE CHILE DESTACÓ SU ROL ACTIVO EN LA CONSERVACIÓN DEL OCÉANO AUSTRAL EN CONFERENCIA SOBRE LA CCAMLR

​La actividad fue inaugurada por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto Herrera, quien destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre las instituciones del Estado, la comunidad científica y la academia para avanzar en la protección del océano Austral.

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Con la participación de autoridades regionales, representantes del ámbito científico, académico, sector pesquero, estudiantes y organismos públicos, la Gobernación Marítima de Punta Arenas realizó la conferencia "CCAMLR y el Rol Activo de la Armada de Chile", actividad organizada en el marco de la conmemoración de los 44 años de la entrada en vigor de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR).

La jornada tuvo como propósito relevar el compromiso permanente de Chile con la conservación del océano Austral, destacando cómo la ciencia, la presencia naval y la cooperación internacional se integran para proteger uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta. Asimismo, permitió acercar a la comunidad el trabajo que desarrolla la Armada de Chile para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de conservación de los recursos vivos marinos antárticos.

La actividad fue inaugurada por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto Herrera, quien destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre las instituciones del Estado, la comunidad científica y la academia para avanzar en la protección del océano Austral. Durante su intervención, resaltó el aporte del denominado Trinomio Antártico de la Armada de Chile —conformado por el rompehielos Almirante Viel, el Patrullero Oceánico Marinero Fuentealba y el remolcador de alta mar Lientur— como una capacidad fundamental para apoyar la investigación científica, la fiscalización pesquera y la presencia efectiva del Estado en aguas antárticas.

Posteriormente, el Presidente del Comité Científico de la CCAMLR e investigador del Instituto Antártico Chileno (INACH), doctor César Cárdenas, abordó la importancia de la evidencia científica como base para la adopción de medidas de conservación, mientras que el Director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, Contraalmirante Litoral Daniel González Salinas, expuso sobre el esfuerzo institucional que desarrolla la Armada de Chile para contribuir al cumplimiento de la Convención mediante labores de inspección, fiscalización, monitoreo y apoyo a las campañas científicas en el área antártica.

La conferencia concluyó con un conversatorio que reunió a representantes de la Armada de Chile, el Instituto Antártico Chileno y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, quienes analizaron los desafíos actuales de la conservación marina antártica y la importancia de mantener una estrecha coordinación entre la ciencia, las instituciones del Estado y la cooperación internacional.

Al término de la jornada, el Gobernador Marítimo de Punta Arenas, Capitán de Navío LT Francisco Arias Larraín, destacó el significado de esta instancia para la proyección antártica del país, señalando que:

"La protección del océano Austral requiere un compromiso permanente entre la ciencia, la cooperación internacional y la presencia efectiva del Estado. Como Armada de Chile, aportamos capacidades concretas para resguardar este ecosistema único, mediante nuestras operaciones, el apoyo a la investigación científica y el cumplimiento de las medidas de conservación establecidas por la CCAMLR. Desde Punta Arenas, puerta de entrada natural a la Antártica, reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los recursos vivos marinos antárticos y con el fortalecimiento del liderazgo de Chile en el Sistema del Tratado Antártico."

La actividad reafirmó el rol de Punta Arenas como principal plataforma logística y científica hacia la Antártica y destacó el compromiso permanente de la Armada de Chile con la protección del medio ambiente marino, la investigación científica y el cumplimiento de los acuerdos internacionales que resguardan el patrimonio natural del océano Austral, siendo esta visión, uno de los ejes centrales de la conferencia.

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DOS SUJETOS RESULTARON DETENIDOS EN OPERATIVO INTERAGENCIAL DE LA ARMADA Y LA PDI EN TIERRA DEL FUEGO

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