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25 de julio de 2026

MINISTERIO DE SALUD SOLICITA LA RENUNCIA DEL SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES

​La cartera informó que la decisión responde a la existencia de una investigación del Ministerio Público y señaló que busca resguardar el funcionamiento de la institución y el desarrollo de las diligencias.

Fabián Barrientos

El Ministerio de Salud informó este sábado que solicitó la renuncia del secretario regional ministerial de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade. La decisión fue comunicada a través de un comunicado oficial emitido por la cartera.

Según indicó el ministerio, la medida se adoptó luego de ser informado sobre la existencia de una investigación en curso por parte del Ministerio Público. La cartera señaló que la decisión busca resguardar el adecuado funcionamiento de la institución y garantizar que el desarrollo de la investigación se realice con total independencia y transparencia.

Asimismo, el Ministerio de Salud reiteró su compromiso con la probidad y manifestó que colaborará plenamente con las instituciones competentes en el marco de la investigación.

La cartera agregó que la designación de la persona que asumirá la conducción de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes será informada oportunamente.

Fuente: 24 Horas


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MINISTRO QUIROZ DESTACA LABOR DE EXSUBSECRETARIO TRAS SU RENUNCIA POR TEST DE DROGAS

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