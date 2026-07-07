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7 de julio de 2026

PARTIDO SOCIALISTA DE MAGALLANES CONDENA DICHOS DE DELEGADO PROVINCIAL Y EXIGE PRONUNCIAMIENTO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL

Comunicado público Partido Socialista de Chile - dirección regional de Magallanes

PRESIDENTE REGIONAL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE SOBRE FALLECIMIENTO DE MANUEL CONTRERAS

La Dirección Regional del Partido Socialista de Magallanes, ante las recientes y lamentables declaraciones del Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Líber Lazo, manifiesta públicamente lo siguiente:

Condenamos de la forma más enérgica los dichos de la autoridad, quien de manera irresponsable e insensible expuso públicamente aspectos de la vida personal y familiar de un joven fallecido en la comuna de Natales. Nos parece inaceptable que se use la tribuna pública para exhibir la intimidad de una persona que ya no puede defenderse, revictimizando con ello a su entorno cercano en un momento de profundo dolor.

Nuestra sociedad debe fundarse en el respeto irrestricto a la dignidad humana. El cuidado y la protección de la privacidad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes no son transables.

Cuando una tragedia golpea a una comunidad, la labor de las instituciones del Estado debe orientarse al acompañamiento, la contención y la búsqueda de soluciones estructurales, nunca a la exposición mediática ni a la estigmatización de las víctimas.


Quienes ejercen cargos de alta investidura y representan al Gobierno en el territorio deben sostener mínimos éticos intransables. La empatía, la prudencia y la consideración por el dolor ajeno son requisitos básicos para la conducción política. Las palabras del Delegado Lazo reflejan una preocupante falta de criterio y una desconexión con la delicadeza que su cargo exige, cruzando una línea que no podemos tolerar.

Por lo anterior, exigimos formalmente a la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, que se pronuncie de manera clara, oportuna y categórica frente a estos hechos. Las autoridades regionales no pueden ampararse en el silencio ante una falta de esta gravedad. Es imperativo conocer las medidas que se adoptarán respecto a la continuidad y la responsabilidad política del Delegado Provincial, garantizando que el respeto y la dignidad humana sean la norma —y no la excepción— en la gestión pública de la región

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