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4 de julio de 2026

PROCHILE DESTACA PRESENCIA DE MAGALLANES EN EXITOSO PROGRAMA DE TELEVISIÓN AUSTRALIANO

​Las gestiones de ProChile y Film Commission Chile permitieron que los paisajes de la Patagonia chilena fueran exhibidos en "Travel Guides", uno de los programas de viajes más vistos de Australia.

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La Región de Magallanes fue parte del segundo capítulo de la novena temporada del programa australiano "Travel Guides", gracias a las gestiones realizadas por ProChile y Film Commission Chile para facilitar las grabaciones en el país. El espacio, emitido por el Canal 9 de Australia, mostró diversos atractivos de la Patagonia chilena, entre ellos el Parque Nacional Torres del Paine, glaciares y otros paisajes emblemáticos del extremo sur.

La producción contó con el apoyo de distintas instituciones y empresas, coordinadas por ProChile y Film Commission Chile. Entre ellas, el Hotel Las Torres, la empresa de navegación del Lago Grey y Viña Concha y Toro, además de la coordinación de permisos para filmar en el Parque Nacional Torres del Paine y el trabajo conjunto con Sernatur y Fedetur para facilitar el desarrollo del proyecto.

La directora regional de ProChile Magallanes, Alejandra Covacevich, destacó que la emisión representa una importante vitrina para el turismo regional, considerando que el programa se transmite por Nine Network, uno de los principales canales de televisión abierta de Australia, con una audiencia superior al millón de personas, además de alcanzar un promedio de 621 mil espectadores en Nueva Zelanda y más de dos millones de visualizaciones en plataformas de streaming.

Según indicó la autoridad, este tipo de iniciativas contribuye a posicionar la Patagonia chilena ante públicos internacionales interesados en destinos de naturaleza y experiencias al aire libre, fortaleciendo la promoción turística de Magallanes y generando nuevas oportunidades para el desarrollo de la industria regional.


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